Ultra Stops At Nothing

OnePlus to jeden z producentów, który swoje flagowce wydaje dwa razy w roku, w kwietniu nowe i w październiku ulepszone modele T. Od 2019 roku producent z Shenzhen wprowadził modele Pro towarzyszące tym dotychczasowym. Mieliśmy zatem bardzo popularnego OnePlus’a 7 Pro obok modelu 7, później OnePlus 7T Pro obok popularnego modelu 7T. Kwiecień 2020 przyniósł modele 8 oraz 8 Pro, a wczoraj (14.10.2020) swoją premierę miał OnePlus 8T. Tym razem bez towarzysza z dopiskiem Pro. Domyślano się także braku limitowanej wersji McLaren Edition.

Design

Kiedy patrzę na nowego OnePlus’a 8T widzę coś pomiędzy OnePlus’em 8, a OnePlus’em Nord. Nowy 8T od modelu 8 wziął pozycję frontowego obiektywu, który w odróżnieniu do Nord’a jest tylko jeden. Z kolei z Nord’em kojarzy się płaski ekran oraz układ tylnych obiektywów. Obiektywy nie są wycentrowane, tak jak to miało miejsce od OnePlus’a 6, do modeli 8 i 8 Pro. Pionowy słup obiektywów poszerzył się i został prostokątną wysepką, którą znamy z niemal każdego innego tegorocznego flagowca. Rozmiary nowego flagowca to 74,1mm szerokości, 160,7mm wysokości i 8,4mm grubości. Jego waga to 188g. Urządzenie występuje w 2 wersjach kolorystycznych: Aquamarine Green oraz Lunar Silver.

Ekran

Płaski Fluid AMOLED odświeżany w 120Hz. Jego przekątna to 6,55″, a rozdzielczość to 1080×2400, co daje proporcje 9:20 oraz zagęszczenie na pixeli na poziomie 402ppi. Ekran nie posiada notcha, ma za to nie wielki otwór na przedni obiektyw w lewym, górnym rogu. Producent chwali się wsparciem dla HDR10+, maksymalną jasnością na poziomie 1100 nitów, 8192 poziomami automatycznej jasności, czy odwzorowaniem kolorów z JNCD ≈ 0,3. Pod ekranem tradycyjnie znajdziemy optyczny czytnik linii papilarnych.

Specyfikacja

Niestety nie otrzymaliśmy Snapa 865+, pozostajemy przy Snapdragon’ie 865, który pojawił się już w modelach 8 i 8 Pro. Wiele osób liczyło na podkręcony procesor, bo zeszłoroczne modele 7T i 7T Pro otrzymały Snapa 855+. Mamy oczywiście obsługę sieci 5G dzięki chipowi X55. Pamięć RAM występuje w wariantach 8GB lub 12GB, w obu przypadkach jest to typ LPDDR4X, szkoda, że nie LPDDR5. Mamy za to pamięć flash typu UFS3.1, 128GB dla wersji z 8GB RAM oraz 256GB dla modelu z 12G RAM. Akumulator o pojemności 4500mAh naładujemy przez port USB C 3.1 ładowarką Warp Charge 65, to krok na przód względem poprzedników, które ładowały się mocą 30W, tutaj mamy 65W.

Aparat

Dostaliśmy 4 obiektywy z tyłu i jeden na froncie:

Główny – Sony IMX586 – 48Mpix, f/1.7

Szerokokątny – 16Mpix, f/2.2, 123°

Macro – 5Mpix, f/2.4

Mono – 2Mpix, f/2.4

Front – Sony IMX471 – 16Mpix, f/2.4

Nie do końca rozumiem decyzję wsadzenia tu obiektywu macro, skoro np. w modelu 7T Pro główny obiektyw dobrze radził sobie z trybem macro robiąc zdjęcia w odległości 2,5cm. Z pewnością wielu z nas wolałoby teleobiektyw, który znamy z poprzedników.

OS

OnePlus 8T jest pierwszym smartfonem nieprodukowanym przez Google, który startuje z Android’em 11. Najnowsza wersja zielonego robota łączy się z bardzo lubianą przez użytkowników nakładką OxygenOS w nowej wersji 11.

Ceny

OnePlus 8T w wersji 8GB/128GB dostępny jest w obu wersjach kolorystycznych cenie 628€ (obecnie około 2,846zł). Wersja 12GB/256GB jest dostępna jedynie w wariancie Aquamarine Green, jej cena to 740€ (obecnie około 3,355zł).