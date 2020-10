Polacy pokochali płatności mobilne. Tak na dobrą sprawę pełne wsparcie technicznie i działanie Google Pay musieliśmy chwilę czekać, przede wszystkim jednak na przestrzeni ostatniego czasu Polacy zaczęli korzystać z bezprzewodowych płatności ze swojego telefonu w bardzo dużym odsetku. Jak to bywa na wolnym rynku tak i tutaj pojawiła się konkurencja od chociażby Apple czy Samsunga.

Jednak to co najważniejsze prócz samej wygody to możliwość płacenia bez podawania PINU najwet kwot powyżej 100 zł.

Ta wiadomość jest szczególnie ważna dla tych, którzy płacą większe kwoty przy pomocy telefonu. Jak na razie rozwiązanie jest dostępne w trzech bankach: mBank, Alior oraz Santander. Jednak pozostali użytkownicy banków w Polsce powinni spać spokojnie, podobne rozwiązanie ma również zostać udostępnione w innych bankach, ale trzeba jeszcze chwilę poczekać na odpowiednie aktualizacje. Jednak mimo wszystko to dobry krok w płatnościach mobilnych, a o bezpieczeństwo nie powinniśmy się martwić, bowiem sposób autoryzacji transakcji to odblokowanie telefonu za pomocą czytnika linii papilarnych, czy PINu na telefonie.

