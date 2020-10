Messenger z nowym logo i motywami

Popularny komunikator należący do Facebook’a dostał zmienioną ikonę z różowo-niebieskim gradientem. Możemy przypuszczać, że nowe logo stanowi zapowiedź nowego rozdziału Messenger’a, jakim może być obsługa czatu Instagrama. No bo umówmy się – czat Instagram’a jest średni. Skoro Facebook ma w posiadaniu Instagram’a i dwa komunikatory, czemu by nie użyć jednego z nich do wiadomości prywatnych z Instagram’a?

Z Messenger’a można w końcu od pewnego czasu korzystać bez posiadania konta na Facebook’u. Obecnie mamy wybór czy korzystać z aplikacji bez konta, czy z kontem Facebook’a. Wkrótce być może będziemy mieli dostęp do czatu Facebook’a oraz Instagram’a z poziomu jednej aplikacji. Stąd gradient w ikonie przechodzi z kolorów Facebook’a do kolorystyki Instagram’a.



Messenger 2020 Halloween Theme



Messenger 2020 New Default Theme & custom emoji reactions





W ostatnich dniach Facebook’owy komunikator otrzymał także motywy tematyczne oraz takie z gradientami. Domyślny niebieski kolor zniknął i został zastąpiony różowo-niebieskim motywem, takim samym jaki występuje w nowej ikonie. Do nowych motywów należą: Halloween, Love, Tie-Dye oraz Pride. Oprócz nich otrzymaliśmy odświeżony zestaw gradientów i nieco inne pojedyncze kolory.



Messenger 2020 Maple Theme



Messenger 2020 Tie-Dye Theme



Messenger 2020 Rocket Theme





Kolejną nowością jest możliwość dania dowolnej emoji jako reakcji na wiadomość. Po dłuższym przytrzymaniu wiadomości, jak zwykle pokazują nam się te same, dostępne do wyboru emoji, którymi możemy zareagować. Do tych kilku emoji na końcu dołączyła ikonka z plusem, po której kliknięciu rozwinie się szuflada ze wszystkimi emoji. Możemy także zmienić 6 domyślnie sugerowanych emoji przed plusem.

Aktualizacja stopniowo spływa do użytkowników Messenger’a. Nowe funkcje i motywy stają się dostępne zarówno w aplikacji mobilnych dla Android’a oraz iOS, jak i aplikacji desktopowych dla Windows’a i macOS.