Za nami przez wszystkich wyczekiwana konferencja Apple. Dzisiaj gigant z Cupertino przedstawił nam swoje tegoroczne smartfony – zdecydowanie jeden z najgorętszych tematów świata mobilnej technologii. Światło dzienne zobaczyła cała seria iPhone 12. Apple ma zwyczaju zaskoczyć swoich użytkowników, czy dzisiaj im się udało?

iPhone 12 Mini

Informacja o kompaktowym flagowcu Apple’a jest zdecydowanie idealna dla osób poszukujących małego, poręcznego ale zarazem najwydajniejszego telefonu. iPhone 12 Mini jest identyczny względem podstawowej dwunastki z małą, w wielu wypadkach przy wyborze różnicą. Najmniejszy sztandarowy telefon Giganta z Cupertino ma wyświetlacz także OLED o przekątnej 5.4 cala oraz wymiary mniejsze niż iPhone SE (4.7 cala).

Ceny najmniejszego smartfona marki:

64 GB – 3599 zł

128 GB – 3849 zł

256 GB 4349 zł

iPhone 12

Następcą świetnie sprzedawanego w ostatnim czasie iPhone 11 jest iPhone 12, który jest praktycznie ulepszoną wersją poprzednika z małymi zmianami kosmetycznymi. Niestety ale przecieki się potwierdziły, notch jest tak duży jak był. Ramki według oczekiwań uległy zmianom, poprzednik miał bardziej zaoblone, tym razem są idealnie płaskie nawiązując do iPhone 5s.

W aspekcie sprzętowym standardowo na pleckach są dwa 12 Mpx obiektywy – główny oraz szerokokątny z podwójną diodą doświetlającą. Wyświetlacz to (wreszcie!) panel OLED o przekątnej 6.1 cala pracujący w rozdzielczości 2340 x 1080 px, pamiętając nazwy Apple’a nie możemy się spodziewać normalnej ponieważ nazwana jest ona SUPER RETINA XDR, standardowo jest wspierana przez HDR. Ekran w nowych iPhone będzie chroniony nowym szkłem nazwanym Ceramic Shield.

Smartfon będzie napędzany przez nowy autorski układ Apple A14 Bionic wykonany w litografii 5nm (firma wyraźnie się chwali, że jest to pierwszy procesor mobilny wykonany w takim procesie) z modułem 5G wspierany przez 6GB pamięci RAM oraz 64/128/256GB pamięci na dane użytkownika.

Ceny iPhone 12 plasują się następująco:

64GB – 4199 zł

128 GB – 4499 zł

256 GB – 4949 zł

iPhone 12 Pro

Bezpośredni następca modelu 11 Pro. Do zestawu dwóch kamer dochodzi trzecia odpowiadająca za 4 krotny zoom optyczny oraz skaner LiDAR opierający się na podczerwieni . Reszta urządzenia jest niemalże taka sama jak podstawowa wersja, ten sam wyświetlacz 6.1 cala czy procesor A14 Bionic. “Dwunastka” Pro będzie sprzedawana w wielu wariantach pamięciowych od 128 GB do 512 GB.

iPhone 12 Pro kosztuje w oficjalnym sklepie Apple:

128 GB – 5199 zł

256 GB – 5699 zł

512 GB 6699 zł

iPhone 12 Pro Max

Najwięksi entuzjaści smartfonów sygnowanych jabłuszkiem nie będą zawiedzeni z najmocniejszej wersji flagowca Apple. Model ten cechuje się jeszcze lepszym systemem kamer niż model Pro. Co ciekawe, gigant z Cupertino zaprezentował nowy sposób optycznej stabilizacji obrazu. Mechanizm do stabilizacji już nie obejmuje samego obiektywu, cały sensor jest stabilizowany optycznie – będzie miało to na pewno pozytywny skutek na poprawę szybkości Auto Focusa. Smartfon jest wiadomo też większy (nawet względem poprzednika). Przedni panel to w większości 6.7 calowy wyświetlacz.

iPhone 12 Pro Max nabędziemy w cenach: