Czas leci bardzo szybko do przodu. Przecież nie tak dawno mieliśmy okazję oficjalnie poznać najnowsze smartfony z linii Redmi Note, a już pojawiają się pierwsze informacje związane z kolejną dziesiątą generacją tych urządzeń. Oczywiście jak na razie otrzymujemy jedynie szczątkowe dane, ale już one mogą nam sporo sugerować. Jeśli tylko chiński producent zdecyduje się na odpowiednie utrzymanie cen, to z całą pewnością Redmi Note 10 i model oznaczony jako Redmi Note 10 Pro będą hitami sprzedaży.

Zacznijmy od mocniejszego wariantu czyli właśnie Redmi Note 10 Pro. Model ten będzie wyposażony w świeżutki układ Qualcomma czyli Snapdragonn 750G, dzięki czemu zyskamy sporo wydajności szczególnie jeśli chodzi o gry, ale w codziennym korzystaniu powinno być również lepiej niż w przypadku poprzednika. Z kolei podstawowy wariant czyli Redmi Note 10 będzie wyposażony w nieco słabszy układ MediaTeka czyli Dimensity 720. Jednak różnica pomiędzy jednym i drugim wariantem obu urządzeń nie będzie kolosalna, pod względem wydajności. Jeśli natomiast chodzi o aparat. W Redmi Note 10 podstawowym „oczkiem” ma być 48 Mpx jednostka, natomiast wersja Pro będzie mogła się pochwalić niemal flagowym obiektywem o matrycy 108 Mpx. Ostatnią informacją, która pojawiła się w przypadku nowych modeli z linii Redmi Note dotyczyła baterii. Ta ma mieć pojemność 4800 mAh, dodatkowo zyskamy wsparcie dla technologii szybkiego ładowania o mocy 33 W.

Pod względem specyfikacji obu modelu widać, że Xiaomi nie stoi w miejscu. Cały czas się intensywnie rozwija i jeśli tylko cena nie ulegnie znaczącej zmianie myślę, że Redmi Note 10 i Redmi Note 10 Pro będą sukcesami sprzedażowymi, ale do wygłaszania ostatecznych osądów będziemy musieli się wstrzymać aż do oficjalnej prezentacji urządzeń, a ta najpewniej za co najmniej kilka tygodni.

