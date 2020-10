Fani gier od pewnego czasu mogą być kontent. A to za sprawą kilku rzeczy. Po pierwsze producenci sprzętu mobilnego w końcu dostrzegli potencjał w ich drzemiący, to znaczy, po długim marazmie zaczęły na rynku pojawiać się dedykowane rozwiązania dla fanów gier, którzy nie tylko chcieli zagrać w najnowsze produkcje na swoim telefonie (bo takie możliwości tak na dobrą sprawę daje każdy flagowiec), ale również mają do tego odpowiednie narzędzia czyli dedykowane klawisze, czy specjalne chłodzenie. Jednak najnowsza propozycja od chińskiego producenta Oppo nie ma specjalnej dodatkowej technologii, a jedynie zmodyfikowany wygląd urządzenia.

Oppo jednego ze swoich najmocniejszych telefonów właśnie przygotowało w wersji dla fanów League of Legends . Mowa w tym momencie o modelu Oppo Find X2, który przy okazji finałów mistrzostw świata właśnie w tę grę zyskał kilka nowych rozwiązań designerskich. Na pleckach urządzenia mamy złote wykończenia, a także logo mistrzostw świata w LoLa. Prócz zmienionego wyglądu użytkownicy otrzymają specjalny motyw na telefon. Telefon według informacji już bardziej oficjalnych ma zostać oficjalnie zaprezentowany dokładnie za tydzień 19 października bieżącego roku.

Czy telefon zadebiutuje poza granicami Chin ciężko w tym momencie powiedzieć, ale osobiście bym nie liczył, że Oppo Find X2 w wersji League of Legends pojawi się w Europie.

