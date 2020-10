Nadchodzącą odświeżona wersja OnePlus 8 zbliża się wielkimi krokami, tak na dobrą sprawę od blisko miesiąca pojawiają się kolejne doniesienia ze stajni chińskiego producenta właśnie ze względu na premierę OnePlus 8T. Różnych wersji i opcji było po drodze naprawdę sporo, ale wygląda na to, że tuż przed oficjalną premierą nowego urządzenia OnePlus wiemy już o nim praktycznie wszystko.

To co szczególnie zmienia się w przypadku najnowszej odsłony OnePlusa to materiał z jakiego jest wykonane urządzenie, a raczej jego wykończenie. Do tej pory mieliśmy matowe szkło, teraz będzie wersja błyszcząca. Zmiana jest również w rozmieszczeniu wyspy z aparatami. Do tej pory OnePlus centrował ją, teraz będzie bardzo przypominać rozwiązanie chociażby z Galaxy Note 20.

W przypadku specyfikacji tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, całość wygląda bardzo standardowo jak na tę półkę. Czyli sercem urządzenia jest najnowszy układ Qualcomma, Snapdragon 865 wraz z 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Do tego dochodzi bateria o pojemności 4500 mAh wraz ze wsparciem technologii szybkiego ładowania 65 W, ekran nowszej generacji Fluid AMOLED z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Całość ma działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem czyli Androidzie 11.

Jak zapatrujecie się na najnowszego OnePlus 8T? Jest to urządzenie nowe czy tylko odświeżany kotlet? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie.

Źródło: pocketnow.com