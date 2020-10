Jeden z największych mankamentów związanych z mobilnymi technologiami jest bateria. Na przestrzeni kilku ostatnich lat tak na dobrą sprawę niewiele się zmieniło. Mówiło się, że wejdzie na rynek kilka rozwiązań, które zmienią podejście do mobilnych technologii, ale jednak w praktyce nic takiego się nie stało. Producenci co prawda przez zwiększenie się samych gabarytów urządzeń są w stanie umieścić nieco większe ogniwa, ale mimo wszystko nie zmienia to diametralnie długości działania na jednym ładowaniu smartfona. Standardem jest, że musimy podłączać telefon do ładowarki co najmniej raz na dzień lub co drugi dzień. Na szczęście od czasu do czasu pojawiają się na sklepowych półkach rozwiązania ze znacznie pojemniejszymi bateriami. Właśnie dzisiaj jedno z takich smartfonów oficjalnie zaprezentował koreański producent.

Mowa w tym momencie o Samsungu Galaxy F41. Telefon ten został wyposażony w ekran o przekątnej 6,4 cala, wykonany jest on w technologii Super AMOLED i pracuje z maksymalną rozdzielczością Full HD+. Sercem telefonu jest Exynos 9611, do tego dochodzi 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. W przypadku aparatów mamy potrójny główny obiektyw, gdzie główne oczko to 64 Mpx jednostka, 8 Mpx ultraszerokokątny oraz 5 Mpx głębi. Frontowy aparat to 32 Mpx matryca. Najważniejsze w przypadku tego modelu zdecydowanie jest bateria. Tutaj Samsung zdecydował się na implementację dużego ogniwa o pojemności 6000 mAh, więc myślę że bez przeszkód będzie można działać na nim dwa dni, możliwe, że trzy. Do tego dochodzi technologia szybkiego ładowania o mocy 15 W, co nie jest już tak dobrym wynikiem, ale mimo wszystko dobrze, że jest.

Jak na razie telefon zadebiutuje na rynku indyjskim w przeliczeniu na złotówki za około 900 zł, natomiast wersja z 128 GB pamięci wewnętrznej przyjdzie nam zapłacić około 50 zł więcej.

Samsung Galaxy F41 to kolejny ciekawy smartfon szczególnie dla tych, którzy poszukują rozwiązania z pojemną baterią. Jeśli tylko model ten trafi na nasze rodzime półki sklepowe z całą pewnością Was o tym poinformujemy.

