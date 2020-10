Rynek mobilnych technologii na przestrzeni ostatnich kilku lat mocno się zmienił. Na początku istnienia smartfonów układ sił na rynku był zupełnie inny. Dopiero później pojawiły się nowe firmy i marki, które zawładnęły sprzedażą smartfonów i mocno zmieniły wcześniejszy układ sił. Szczególnie chińskie firmy wymusiły nieco zmianę podejścia do telefonów, a przede wszystkim ich cen. Teraz w TOP 10 najwięcej sprzedających się smartfonów większość to telefony, które są stworzone przez chińskie marki.

Jednak nie wszystko złoto co się świeci i od ubiegłego roku, Huawei mimo ogromnego wzrostu sprzedaży ma spore problemy związane z banem od amerykańskiego rządu. Przez niego Huawei nie może współpracować z poszczególnymi firmami ze Stanów Zjednoczonych co rodzi sporo problemów. Sam Android jest system open source, więc jest dostępny za darmo i każdy może z niego korzystać, ale niestety już poszczególne usługi jak Google Play, Gmail, YouTube są dodatkowo płatne przez co nie mogą z niego korzystać. Problem pojawia się nie tylko ze względu na oprogramowanie, ale również podzespoły, które są tworzone do smartfonów. Owszem część z nich powstaje w Chinach, ale nie wszystkie co również generuje kolejne obostrzenia i problemy.

Dlatego też zaczęły pojawiać się pierwsze plotki, że Huawei będzie starał się sprzedać swoją submarkę zajmującą się przede wszystkim produkcją smartfonów (choć w portfolio mają jeszcze zegarki czy telewizory). Dzięki temu może się okazać tak, że po jej sprzedaniu restrykcja USA zostaną wycofane. Powiem szczerze, że całość jest grubymi nićmi szyta i obawiam się, że w praktyce może nie być to takie proste, ale z całą pewnością jest to jedna z opcji, dzięki której Huawei wróci do łask i zakończą się wszelkie problemy.

Oczywiście jak na razie powyższe doniesienia trzeba traktować z przymrużeniem oka i wiele jeszcze miesięcy może upłynąć zanim czegoś konkretnego w tej materii się dowiemy.

