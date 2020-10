Realme to submarka Oppo korzystająca z patentów i rozwiązań marki matki. Firma jest na naszym rynku stosunkowo niedawno, bo około pół roku. W tym czasie chiński producent zdążył przekonać wielu konsumentów z kraju nad Wisłą serią 6, wszak Realme 6 i 6 Pro to bardzo dobrze wycenione średniaki. Dzisiaj na światło dzienne wychodzą dwa nowe produkty marki. Realme 7 oraz Realme 7 Pro to genialne średnio półkowe propozycje.

Rano mieliśmy do czynienia z konferencją Realme. Podczas której został zaprezentowany RealmeUI 2.0 bazujący na Androidzie 11 oraz dwa smartfony których specyfikacje możecie przeczytać poniżej.

Realme 7

Podstawowa tańsza “siódemka” to godna następczyni “szóstki”. Marka twierdzi, że jest to jeden z najwydajniejszych gamingowych smartfonów midrange urządzeń. Telefon jest napędzany 8 rdzeniowym procesorem MediaTeka Helio G95 wyciągającym około 300 000 punktów w Antutu Benchmark. Wyświetlacz ma 6.5 cala rozdzielczość FullHD+ a matryca jest odświeżana w 90Hz. Do dyspozycji jest także ogniwo 5000 mAh z 30W szybkim ładowaniem po kablu.

Smartfon jest wyposażony w system 5 obiektywów:

48 Mpx główny z przysłoną f/1.8 sensor Samsunga S5KGM1ST

8 Mpx ultraszeroki kąt f/2.3 z polem widzenia 119 stopni

2 Mpx makro

2 Mpx czujnik do wykrywania głębi

16 Mpx z światłem f/2.1 obiektyw do selfie

Sprzedaż Realme 7 ruszy 21 października, ceny plasują się następująco:

4GB + 64 GB – 799 zł

6GB + 64 GB – 899 zł

8GB + 128 GB – 1099 zł

Realme 7 Pro

Bezpośredni zastępca 6 Pro został wyposażony praktycznie bezkonkurencyjnie. Smartfon jest napędzany przez układ Qualcomma Snapdragon 720G. Front urządzenia to 6.4 calowy wyświetlacz AMOLED odświeżany niestety w 60Hz (90Hz w tej cenie byłbym totalnym hitem) z skanerem linii papilarnych zaszytym pod ekranem. Całość jest zasilana przez baterię 4500 mAh z superszybkim 65W ładowaniem SuperDart po kablu, które w około 35 minut pozwoli naładować smartfona 0-100%.

Kwestia fotografii została rozwiązana przy pomocy także 5 obiektywów:

64 Mpx główny z Sensorem Sony IMX682

8 Mpx ultraszeroki kąt z polem widzenia 119 stopni

2 Mpx makro

2 Mpx obiektyw do portretów w czerni i bieli

32 Mpx z f/2.5 aparat do selfie

System kamer jest wspierana także jak to producent twierdzi zaawansowanym oprogramowaniem pozwalającym wycisnąć jeszcze lepsze efekty szczególnie w scenerii nocnej.

Realme 7 Pro trafi na półki sklepowe już 13 października. Telefon będzie występował w jednej wersji 8GB RAM 128GB ROM w cenie 1299 zł.