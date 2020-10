Wyścig na najszybciej zaktualizowany telefon do Androida 11 trwa w najlepsze. Co roku producenci sprzętu mobilnego prześcigają się na to, kiedy ich urządzenie otrzyma najnowszą wersję systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Samsung podchodzi do tematu nieco inaczej. Po pierwsze zawsze przed oficjalnym debiutem nowej wersji Androida jak i autorskiej nakładki rozpoczyna ich beta testy. Trwają one zazwyczaj kilka tygodni i po ich ukończeniu w krótkim czasie oficjalnie debiutuje najnowsza wersja Androida na wszystkie telefony z danej linii.

Taki system wprowadzania nowej wersji Androida został obrany przez Samsunga już jakiś czas temu i podobnie jest właśnie w przypadku najnowszej jedenastej odsłony systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Beta testy ruszyły właśnie w Europie w tym również i w Polsce. Żeby dołączyć do nich trzeba zarejestrować się w aplikacji Samsung Members i tam wybrać odpowiednią opcję. Aktualizacyjny plik waży sporo bowiem 3 GB, a wraz z najnowszą wersją Androida 11 otrzymujemy pakiet zabezpieczeń datowany na październik bieżącego roku i nową wersję nakładki One UI 3.0. Dla pozostałych urządzeń od Samsunga aktualizacje będą udostępniane sukcesywnie w przeciągu kilku najbliższych tygodni.

Trzeba pamiętać, że wersja beta oznacza, że telefon może działać niestabilnie, pojawia się wiele błędów. Więc proponuje instalować tę wersję tylko tym, którzy znają się na rzeczy i będą wstanie naprawić smartfona, gdy ten odmówi posłuszeństwa. Przed przystąpieniem do aktualizacji warto skopiować wszelkie ważne pliki na zewnętrzne urządzenie. Podczas aktualizacji co prawda nie powinny się usunąć, ale jeśli pójdzie coś nie tak to wówczas mamy ewentualnie pliki w bezpiecznym miejscu.

Ktoś z Was rozpoczął testy nakładki w nowej wersji? Jak się sprawuje na co dzień? Dajcie znać w komentarzach.

