Producenci różnego rodzaju oprogramowania czy sprzętu coraz więcej swoich produktów starają się wrzucić w abonament. Od wielu lat działają już usługi streamingowe, które wymagają wykupienia abonamentu, jednak taki proceder przenosi się chociażby na usługi w chmurze, Office czy również dostęp do gier czy programów. Jak zawsze takie rozwiązanie może mieć swoje plusy i minusy, jednak w praktyce często użytkownik wychodzi na plus, gdy chce skorzystać z danej platformy przez krótki czas nie wymaga od nas zbyt dużej opłaty. Jednak gdy korzystamy z platformy przez dłuższy okres czasu koszty zaczynają mocno rosnąć.

Amerykański gigant z Mountain View ma również kilka różnych rozwiązań, które udostępnia w formie abonamentu. W Polsce co prawda nie wszystkie są dostępne, ale właśnie do zestawu dołącza kolejny czyli Google Play Pass. Usługa jest bardzo prosta jeśli chodzi o formę. Płacimy dokładnie 22,99 zł miesięcznie (lub wykupujemy z góry abonament na cały rok wówczas zapłacimy 139,99 zł) i mamy dostęp do setek gier i aplikacji już bez dodatkowych opłat czy reklam. Dla fanów szczególnie mobilnej rozgrywki myślę, że jest to naprawdę ciekawa opcja. Co ważne można takim kontem Google Play Pass dzielić się nawet z piątką domowników i nikt nie będzie między sobą rywalizować czy blokował konta. Jak na razie nie jest może oferta aż tak rozbudowana jak powinna być, ale z całą pewnością Google będzie starało się jak najszybciej uzupełniać bazę tytułów.

Usługa jak na razie jeszcze nie działa we wszystkich telefonach. Jak sprawdzić czy jest dostępna u Was? Odpalacie sklep Google Play na telefonie, a następnie z bocznego menu wyszukujecie Play Pass. Co ważne pierwszy miesiąc jest darmowy, a dopiero za kolejny musimy zapłacić. Dajcie znać czy subskrypcja jest już u Was dostępna w sklepie Google Play.

Źródło: własne