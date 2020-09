Huawei na przestrzeni ostatniego roku nie ma najlepszej passy. Problemy rozpoczęły się w związku z blokadą tej firmy przez amerykańskiego prezydenta, i zakazem współpracy z firmami ze Stanów Zjednoczonych. Wówczas właśnie miała nastąpić huczna premiera Huawei Mate X, pierwszego składanego telefonu od Chińczyków. Przez te problemy nie udało się jej zorganizować tak jak planowano i składany telefon został przyćmiony przez inne okoliczności. Nieco później Chińczycy odświeżyli swój model do wersji Huawei Mate XS. Jednak żaden z tych telefonów nie miał szczególnego zainteresowania ze strony konsumentów. Cena to jedna sprawa, ale brak pełnego wsparcia jeśli chodzi o system sygnowany zielonym robocikiem również nie była motorem napędowym do sprzedaży urządzeń składanych.

Huawei Mate X2 bo o tym modelu mowa ma bardziej przypominać swoją budową i funkcjonalnością dobrze znane fanom mobilnych technologii Galaxy Fold. Pierwszą zasadniczą różnicą w porównaniu do Huawei Mate XS czy podstawowego modelu to rodzaj składania. Tam ekran składał się do zewnątrz, tutaj składa się do wewnątrz, dzięki czemu wydaje się bardziej funkcjonalny niż w poprzednikach. Mamy tak właściwie dwa ekrany, jeden duży, drugi mniejszy od frontu. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy również potężną wyspę na aparaty, podobnie jak w Galaxy Fold 2 czy innych flagowcach koreańskiego producenta. Bok urządzenia przypomina klin, dzięki czemu bez problemów powinniśmy złożyć urządzenie nawet z tak dużą i wysoką wyspą na aparaty. Według patentu najpewniej czytnik linii papilarnych będzie zintegrowany z przyciskiem power.

Jak na razie nie wiemy kiedy konkretnie i w jakiej cenie Huawei Mate X2 zadebiutuje na sklepowych półkach. Wszystkie powyższe informacje są jedynie plotkami, więc jeszcze chwilę poczekamy na ich oficjalne sprawdzenie.

Źródło: pocketnow.com