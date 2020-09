Nokia 7.3 na renderach

HMD-Global szykuje kolejny smartfon z 5G na pokładzie. W marcu tego roku na rynku wylądowała Nokia 8.3, która była pierwszym urządzeniem HMD-Global z obsługą sieci 5G. Dotychczasowe przecieki sugerowały premierę Nokii 7.3 na evencie 22 września, jednak tak się nie stało, zaprezentowano wtedy jedynie Nokię 2.4 oraz 3.4. Następca zeszłorocznej Nokii 7.2 powinien zatem pojawić się w 4 kwartale 2020, a tymczasem do sieci wyciekły rendery.

Nieoficjalnie mówi się o wymiarach 165.8mm x 76.3mm x 8.2mm. Przedni obiektyw powędrował z łezkowego notcha do małego otworu znajdującego się w lewym górnym rogu ekranu, który według leakster’a ma przekątną 6,5” i rozdzielczość FullHD+. Pod ekranem mieści się sporej grubości podbródek z logo Nokia. Również podobna do Nokii 8.3 jest okrągła wysepka z 4 obiektywami, pod którą umiejscowiono pojemnościowy czytnik linii papilarnych. Lampa doświetlająca pojawiła się obok wysepki z obiektywami. Na plastikowych pleckach również nie zabraknie wertykalnie ustawionego logo Nokia. Warto wspomnieć, że Nokia 7.2 miała na tyle Corning Gorilla Glass 5, a nie plastik. Prawy bok Nokii 7.3 to przycisk Power oraz przyciski głośności nad nim. Na dole standardowo port USB C, mikrofon oraz głośnik, na górze znajduje mikrofon oraz podobnie jak w poprzedniku – złącze minijack.

Pod plastikową obudową Nokii 7.3 najprawdopodobniej znajdzie się Qualcomm Snapdragon 690 ze zintegrowanym modemem 5G oraz akumulator o pojemności 4000mAh, który naładujemy 18W ładowarką. Obiektyw główny wciąż ma mieć 48Mpix, nie wiadomo jednak czy będzie to ten sam co w Nokii 7.2. Obiektyw frontowy z 20Mpix zmienił się w 24Mpix. Poprzednik startował z Android’em 9.0 Pie na pokładzie, co może oznaczać Android’a 10 w Nokii 7.3. Android 11 przyjdzie dopiero w aktualizacji, oby nie tak opóźnionej jak Android 10 dla Nokii 7.2.