Xiaomi to marka, której żadnemu mieszkańcowi kraju nad Wisłą nie trzeba przedstawiać. Firma Odniosła ogromny sukces oferując urządzenia w bardzo dobrym stosunku ceny do jakości. Produkty z serii Redmi stanowią najniższą półkę budżetową chińskiego giganta. Redmi 9 to bardzo dobrze wyceniony uczestnik dzisiejszej recenzji, czy oferuje naprawdę dużo za tak niewiele? Zapraszam do lektury!

Zawartość pudełka i specyfikacja

Xiaomi Redmi 9 dociera do nas w eleganckim, białym opakowaniu z grafiką przedstawiającym wygląd telefonu oraz podpisem nawiązującym do obecnej sytuacji firmy Huawei. W pudełku poza smartfonem otrzymujemy 10W ładowarkę sieciową, kabel USB-C oraz przezroczysty silikonowy case. Na duży plus jest także obecność folii chroniącej ekran założonej przez producenta. Zestaw jest zatem podstawowy, adekwatny do swojej ceny.

Smartfon z taką specyfikacją można zaliczyć do niskiej średniej półki. Mamy tu procesor MediaTek G80 z 4GB pamięci RAM. Do kolekcji dochodzi pojemna bateria 5020 mAh czy podstawowe łączności – chociaż muszę zanotować, że w moim egzemplarzu testowym zabrakło NFC. Jest to kwestia modelu, gdyż sprzedawany w polskich sklepach Redmi 9 posiada ten moduł.

Jakość wykonania i design

W kwestii materiałów, z jakich telefon został zbudowany jest bardzo adekwatnie do swojej półki cenowej. Na przodzie ujrzymy szkło Corning Gorilla Glass 3 generacji cechujące się odpornością na zarysowania, plecki jak i ramka wykonane są z tworzywa sztucznego.

Na froncie ujrzymy już bardzo klasyczny, niemalże nie różniący się od poprzednika wygląd. Przedni panel w większości pokrywa ekran z wycięciem w kształcie łezki, nad notchem znajduje się maskownica głośnika, wokół wyświetlacza są nie najmniejsze ramki oraz duży podbródek na dole.

Przechodząc do korpusu – na prawej krawędzi widzimy przyciski do regulacji głośności oraz do włączania / wybudzania smartfona, na lewej tylko (uszczelnioną) tackę na dwie karty nanoSIM + kartę microSD. Górna krawędź skrywa diodę podczerwieni jak i mikrofon do redukcji szumów, dolna to złącze słuchawkowe Jack 3.5mm, złącze USB-C oraz głośnik.

Na koniec pozostają plecki. Producent wprowadził dużą zmianę względem poprzednika, który miał nie matowy plastik na rewersie. Plecki smartfona są zaakcentowane prążkami w kształcie okręgu – motyw ten rozchodzi się od wyspy na aparaty oraz skaner linii papilarnych, która jest położona na środku koła. Do testów otrzymałem wariant kolorystyczny nazwany “Sunset Purple”, który poza prążkami na rewersie ma także gradient przechodzący z niebieskiego do koloru fioletowego. Dodaje to zdecydowanie urok i czyni tylny panel nieco ciekawszym.

Wyświetlacz

Redmi 9 został wyposażony w duży, 6.53 calowy ekran w proporcjach 19.5:9 pracujący w rozdzielczości FullHD+ 1080 x 2340 px, co daje nam dobry wynik na poziomie 395 ppi. Matryca została wykonana w technologii IPS LCD, odświeżana jest w standardowych 60Hz. Ekran pokrywa 83.2% panelu przedniego.

Matryca IPS cechuje się niedoświetleniami przy krawędziach ekranu – szczególnie widocznymi na białym tle. Czernie podchodzą bardziej w kolor szary co można zauważyć szczególnie przy włączonym trybie nocnym, chociaż w porównaniu z innymi testowanymi smartfonami jest pod tym względem nieźle. Jasności minimalne i maksymalne są tylko na dostatecznym poziomie, przyczepić się można do tej drugiej, albowiem tryb słoneczny praktycznie nic nie zmienia. Obsługa w pełnym słońcu jest tak czy inaczej możliwa.

Aparat Fotograficzny

Smartfon został wyposażony w zestaw 4 aparatów, w sposób niemalże wyglądający tak samo jak w Redmim Note 8 Pro. Główny obiektyw ma rozdzielczość 13 Mpx oraz światło f/2.2 na pokładzie znajdziemy także ultra szerokokątny 8 Mpx z przysłoną f/2.2 obejmujący kąt widzenia 118°. Dodatkowo producent zaimplementował mniej użyteczny 5 Mpx obiektyw makro oraz 2 Mpx czujnik ToF do detekcji głębi.

Aplikacja aparatu Xiaomi jest czytelna i prosta. Wszystkie potrzebne tryby można łatwo aktywować. Poza przyciskiem migawki najbardziej rzucającymi w oczy elementami są przyciski do przełączania się pomiędzy obiektywem głównym a szerokokątnym czy 2 krotny zoomem elektronicznym. Aby aktywować tryb makro czy zmienić proporcje kadru, trzeba kliknąć 3 paski widoczne w prawym górnym rogu.

W kwestii zdjęć Redmi 9 radzi sobie bardzo podstawowo. Główny aparat wykonuje adekwatne do swojej półki cenowej zdjęcia w dobrych warunkach oświetlenia z odpowiednio odwzorowanymi kolorami. W przypadku gdy zaczyna chociaż w minimalnym stopniu brakować światła zdjęcia są nieszczegółowe, pełne szumów. W smartfonie brakuje zdecydowanie chociaż podstawowego trybu nocnego, który mógłby jakkolwiek pomóc. Przechodząc do ultra szerokiego kąta jest podobnie – w dzień potrafi zrobić ładne zdjęcie, nawet kolorystyka nie różni się diametralnie. Tak samo jak w przypadku głównego obiektywu w nocnej scenerii gdy brakuje światła, zdjęcia wychodzą nieszczegółowo oraz z szumami. Wszak powinniśmy to wybaczyć w takiej kwocie, chociaż producenci obecnie idą w ilość nie jakość, osobiście wolałbym jeden ale lepszy obiektyw z dostępnym trybem nocnym.

Redmi 9 nagrywa w maksymalnej rozdzielczości FullHD przy 30 klatkach na sekundę obiektywem głównym jak i szerokokątnym. Niestety nie ma możliwości przełączania się pomiędzy nimi podczas filmowania. Jest także możliwość nagrania filmu w Slow Motion 720p/120FPS. Nagrania wykonane smartfonem są na poziomie półki cenowej w której jest smartfon, są po prostu dostateczne – brak tu szczegółów czy jakiejkolwiek stabilizacji. Ten aspekt jest najbardziej nieudany w smartfonie – chociaż nadal powinniśmy patrzeć przez pryzmat niskiej ceny.

Przedni aparat umiejscowiony w wcięciu ma rozdzielczość 8 Mpx oraz przysłonę f/2.0. Zdjęcia typu selfie są szczegółowe przy dobrym oświetleniu. W aplikacji aparatu jest możliwość wygładzenia twarzy, tryb portretowy też dobrze radzi sobie z rozmyciem drugiego planu. Nadają się one jak najbardziej na portale społecznościowe typu Facebook czy Instagram.

Podsumowując Redmi 9 w aspekcie fotografii radzi sobie odpowiednio. Wystarczy jak najbardziej do podstawowych zastosowań dla użytkowników nie potrzebujących najlepszego zestawu aparatów w swoim smartfonie.

Bateria

Urządzenie zostało wyposażone w pojemne ogniwo o pojemności 5020 mAh. Bateria taka pozwala na długie działania SoT oraz rzadkie sięganie po ładowarkę. Telefon po ładowaniu od 0-100% działa 8-9 godzin czasu na ekranie co przekłada się na 1.5 do 2 intensywnych dni użytkowania. Patrząc na tak dobre czasy, po ładowarkę trzeba sięgać co drugi dzień.

Niestety, ale ładowanie baterii nie wypada tak dobrze jak czas na włączonym ekranie. Do zestawu producent dodaje 10W ładowarkę, jest to jedna z wielu koniecznych oszczędności. Do naładowania smartfona od 0 do 100% potrzebujemy aż 3 godzin. Trochę szkoda, bo potencjał został nieco zmarnowany, albowiem urządzenie wspiera maksymalnie 18W ładowanie po kablu.

Zabezpieczenia biometryczne

Xiaomi jest jedną z firm, która implementuje poza hasłem 2 sposoby dostania się do urządzenia. Redmi 9 odblokujemy za pomocą klasycznego już, aktywnego skanera linii papilarnych umiejscowionego na tyle urządzenia jak i rozpoznawaniem twarzy opierającym się na przedniej kamerze – skan jest wykonywany w 2D więc bezpieczeństwo jest wiadomo mniejsze. Obie drogi do dostanie się na ekran główny zachodzą w błyskawicznym czasie, skaner w ogóle się nie myli a przednia kamerka wykrywa twarz nawet w scenerii z mniejszą ilością światła. W przypadku odblokowania obiektywem do selfie możemy ustawić czy chcemy się przenieść natychmiast do ekranu głównego, czy trzeba wykonać jeszcze przeciągnięcie po udanym rozpoznaniu.

Oprogramowanie

Telefon działa na systemie Android 10 z autorską nakładką MIUI w wersji 11.0.8, poprawki bezpieczeństwa są z 1 września, więc są bardzo świeże.

Nakładkę Xiaomi można lubić lub nie. “Jedenastka” nie przypomina jeszcze systemu iOS w porównaniu do 12. Tak czy inaczej producenta można pochwalić za funkcjonalność i przejrzystość. Wszystko jest na swoim miejscu, dostęp do najpotrzebniejszych funkcji jest dosyć prosty. Smartfon ma domyślnie wsparcie pełnoekranowych gestów pozbawionych (jeszcze) iPhonowej belki, jest motyw ciemny, który może nie działa tak dobrze jak w wersji 12 ale spełnia swoje podstawowe założenia. Standardowo łatwo możemy wywołać tryb dzielenia ekranu czy wykonać szybki zrzut ekranu przeciągając 3 palce w dół. Urządzenie planowo ma otrzymać aktualizację do MIUI 12.

Wydajność

Smartfon jest napędzany 8 rdzeniowym procesorem MediaTek Helio G80 rozpędzającym się maksymalnie do 2.0GHz na dwóch rdzeniach z grafiką Mali-G52. Procesor został wytworzony w 12 nm litografii co przekłada się na dobrą sprawność energetyczną. CPU jest wspierany przez 4GB pamięci operacyjnej LPDDR4X oraz 64GB pamięci wewnętrznej eMMC 5.1.

W codziennym użytkowaniu Redmi 9 radzi sobie naprawdę nieźle. Telefon wykonuje operacje płynnie, tylko czasem zdarzy się jakieś zacięcie czy zgubienie klatki, chociaż to naprawdę rzadki widok. Generalnie byłem zaskoczony, że tak tanie urządzenie radzi sobie po prostu dobrze. Wiadomo, nie jest to poziom nie wiadomo jak wysoki, ale codzienna konsumpcja treści czy rozgrywka w bardziej wymagające tytuły takie jak PUBG Mobile czy Asphalt 9 na wystarczającej liczbie klatek przy średnich nastawach graficznych są jak najbardziej na akceptowalnym poziomie.

Multimedia

W urządzeniach z średniej półki cenowej producenci (na szczęście) nie mają w zwyczaju zapominać o implementacji złącza audio Jack 3.5 mm. Smartfon na słuchawkach gra po prostu odpowiednio, nie doświadczymy tutaj wiadomo doznań muzycznych na najwyższym poziomie tylko adekwatnie do swojej ceny – w tym aspekcie smartfon po prostu spełnia swoją rolę, wystarczająco dla każdego mniej wymagającego użytkownika. Przy podpiętych słuchawkach jest także dedykowany equalizer – można więc dostosować gotowe presety do różnych typów muzyki czy zmienić typ słuchawek.

Po odpięciu słuchawek mamy do dyspozycji pojedynczy głośnik ukryty na dolnej krawędzi. Tak samo jak w przy słuchawkach trzeba zaznaczyć, że spełnia swoją rolę. Brakuje tu basów wysokie tony też nie są na wysokim poziomie. Głośnik jest donośny, chociaż przy maksymalnej głośności czystość odtwarzanego audio nie będzie na dobrym poziomie. Do podstawowych zastosowań takich jak obejrzenie filmu na youtube czy netflix w zupełności wystarczy.

Łączność

Smartfon jest wyposażony w moduły GPS, WiFi, Bluetooth 5.0 czy NFC (obecne w polskiej dystrybucji, mój egzemplarz testowy takowego niestety nie posiadał). Wszystkie łączności działają bezproblemowo płacenie w sklepie telefonem będzie możliwe, GPS także się nie gubi. Rozmowy są także na odpowiednim poziomie. Urządzenie więc pod względem łączności radzi sobie odpowiednio.

Podsumowanie

Redmi 9 to prawdopodobnie jedna z najtańszych, wartych rozpatrzenia opcji zakupu. Jest to wiadomo urządzenie podstawowe, idealne dla osób szukających taniego oraz spełniającego swoją funkcję smart telefonu. Wersja testowana przeze mnie 4/64GB kosztuje obecnie 749 zł- jest także tańszy wariant 3/32GB kosztujący 499 zł. Jeśli ktoś poszukuje relatywnie taniego smartfona spełniające proste zadania jest to urządzenie, który mogę polecić szczególnie tą nieco “gorszą” rozsądniej wycenioną opcję w przypadku gdy nie potrzebujesz 64GB pamięci na dane. U innych producentów na próżno szukać telefonu z NFC do płatności zbliżeniowych w kwocie 500 zł.