OnePlus przez wiele lat oferował urządzenia, które miały najmocniejsze bebeszki, jednak cena tych modeli nie należała do najwyższych. Jednak w ostatnim czasie na przestrzeni dwóch generacji OnePlus wskoczył już na półkę z najdroższymi modelami. Tłumaczenia jak zwykle bywają różne. Najczęściej pada stwierdzenie o znacznie droższych podzespołach, a szczególnie przez moduł 5G (który notabene coraz bardziej powszechnieje i za rok nawet w średniej półce będzie standarem) cała kwota urządzenia mocno rośnie.

You guys choose it, I will do it. So here's my "ExClUsIvE" OnePlus 8T leak in Europe:

8/128: 799€

12/256: 899€

Even though I still have some doubts but if we look at the 7T 8/128 last year was 100€ cheaper than the 7 Pro 8/128, this price leak makes some sense. Also my… https://t.co/inVnykOSin

— Chun (@chunvn8888) September 21, 2020