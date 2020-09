Coraz bardziej zaostrza się walka w średniej półce cenowej. Powiem szczerze, że właśnie wśród telefonów między 800 zł, a 1000 zł mamy chyba największy wybór urządzeń od różnych producentów. Nie jest łatwe przebicie się wśród modeli oferowanych między innymi od Xiaomi, Oppo czy właśnie Realme, ale dla nas użytkowników takich smartfonów jest świetną informacją. Bowiem zdrowa konkurencja jeszcze nikomu nie zaszkodziła, a widać, że szykuje nam się kolejny telefon, który będzie mógł zmierzyć się na polu opłacalności w kategorii do 1000 zł. Mowa w tym wypadku o urządzeniu od chińskiego producenta Realme, a konkretnie nowej linii Realme Q.

Przeciekowe informacje sugerują o dwóch modelach, które się pojawią na sklepowych półkach. Pierwszy z nich zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 6,5 cala, który działać będzie z maksymalną rozdzielczością Full HD+. Dodatkowo zyskamy odświeżanie na poziomie 90 Hz. Do tego dojdzie najpewniej układ MediaTeka Dimmensity 800U, wraz z 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Jednak co cieszy w przypadku tego modelu to dwie rzeczy przede wszystkim wsparcie dla technologii 5G oraz pojemna bateria 5000 mAh. Jeśli chodzi o aparaty zyskujemy potrójne główne „oczko” w zestawieniu 48 Mpx, 8 Mpx oraz 2 Mpx, a frontowy aparat mamy 16 Mpx. Co ważne przeciekowa cena również wydaje się bardzo przystępna. W przeliczeniu na złotówki to około 850 zł, zakładając nawet podatki i inne dodatki cenowej, realnie możemy się zmieścić w granicy 1000 zł.

Drugi z modeli jest większą zagadką. Tutaj wiemy jedynie tyle, że będzie on nieco mniejszy bo 6,43 calowy ekran. Do tego bateria będzie miała pojemność 4200 mAh. Najpewniej pierwszy opisywany model w tym newsie będzie miał dopisek „Pro”, natomiast drugi, mniejszy telefon będzie tym podstawowym rozwiązaniem. Oczywiście jak na razie musimy się uzbroić w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia ze stajni chińskiego producenta, ale widać zdecydowanie, że rywalizacja miedzy Xiaomi, a Realme zdecydowanie się zaostrza.

Źródło: gizchina.com