Na przestrzeni ostatnich tygodni producenci sprzętu mobilnego zaczęli bardziej interesować się rynkiem smartwatchy i smartbandów. Oczywiście, prócz marek, takich jak Samsung czy Apple, które od lat prezentują swoje nowości w tej kategorii znajdują się również takie firmy, dla których najbliższe premiery będą pierwszymi jeśli chodzi o same smartwatche. Jakiś czas temu pisaliśmy na temat Oppo Watch, później OnePlus, a teraz przyszła kolej na następny model inteligentnego zegarka od Realme.

Według przeciekowych informacji zegarki z oznaczeniem „S” mają być dokładnie dwa – Realme Watch S oraz Realme Watch S Pro. Dzisiaj pojawiły się informacje na zagranicznych serwisach o kolejnym urządzeniu od chińskiego producenta. Mowa tutaj o podstawowej wersji czyli Realme Watch S. Co o nim wiemy? Tak właściwie tylko podstawowe informacje czyli to, że będzie miał baterię o pojemności 390 mAh, wodoodporność na poziomie IP68. Do tego dochodzi jeszcze pulsometr oraz czujnik natlenienia krwi. Całość najpewniej będzie działać na najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem, który przemieniony został jakiś czas temu na WearOS.

Rynek smartwatchy staje się coraz ciekawszy. Kolejni producenci dołączają do tego wyścigu co mnie osobiście cieszy. Będziemy mieć znacznie większy wybór urządzeń, co również będzie wpływało na lepsze ich ceny. Czekacie na któryś z nowych smartwatchy od chińskich producentów? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie.

Źródło: gsmarena.com