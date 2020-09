O składanych smartfonach mówiło się już od wielu lat. Jednak zanim technologia rozwinęła się na tyle, by trafić do masowej produkcji minęło nieco czasu. Po tych kilku latach oczekiwania doczekaliśmy się na sklepowych półkach składanych smartfonów. Wydawać by się mogło, że do wyścigu zbrojeń dołączą się niemal od samego początku wszyscy najważniejsi producenci sprzętu mobilnego. Finalnie jednak tak się nie stało. Aktualnie na sklepowych półkach można znaleźć urządzenia tak właściwie trzech producentów czyli Samsunga, Motoroli oraz Huawei. Swoje projekty nieoficjalnie „prezentowali” również pozostali producenci między innymi Xiaomi czy LG. Jak na razie mimo wszystko oficjalnie kupić można smartfony tych trzech wcześniej wymienionych przeze mnie firm.

Samsung sumarycznie wypuścił przez nieco ponad rok trzy modele Galaxy Z Flip oraz dwie generacje Galaxy Fold. Motorola zaprezentowała model o nazwie Razr, a Huawei dwie generacje Mate XS. Tak na dobrą sprawę mamy sześć różnych składanych telefonów, z czego połowa podchodzi od koreańskiego producenta. Dominacja Samsunga w tej materii mnie nie dziwi, ale mimo wszystko dane analityczne sugerują, że koreański producent ma blisko 80% udział w rynku składanych telefonów. Dużo, ale Koreańczykom pomaga aktualna sytuacja na rynku mobilnych technologii. Huawei nie ma łatwego życia, przez brak wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, a tak właściwie amerykańskich firm. Motorola mimo długoletniej tradycji na rynku nie ma takiej siły przebicia jak pozostali najwięksi producenci. Myślę, że Samsung nadal silnie będzie rozwijać ten segment telefonów. Nadejście składanego telefonu od Apple, a także budżetowej wersji chociażby od Xiaomi może zdecydowanie odwrócić proporcje w tym segmencie.

Osobiście liczę, że wkrótce do firm, które wypuściły na rynek składane telefony dołączą kolejni giganci. Dajcie znać na który składany telefon czekacie najbardziej.

Źródło: pocketnow.com