Apple Event 2020 – Ale jak to tak bez ajfonów?

Małe podsumowanko

Tradycyjny wrześniowy event największego gracza na rynku smartfonów wyjątkowo minął bez smartfonów. Jak już od jakiegoś czasu wiemy, po raz pierwszy w swojej historii przełożyło premierę nowych iPhone’ów z powodu pandemii COVID-19 i wynikającymi z niej innymi przesunięciami. Na nowe smartfony z jabłkiem na pleckach przyjdzie nam czekać do października. Co zatem kalifornijski gigant pokazał na godzinnej konferencji?

Apple Watch Series 6

Nowe smartwatch’e serii 6 wprowadzają kilka ciekawych nowości. Zaczynając od strony kosmetyczne, nowe Apple Watche dostępne są nowym kolorze (PRODUCT) RED. Mamy teraz większy wybór wśród pasków, dostępne są: Solo Loop, Braided Solo Loop, Leather Band, Nike+, Hermes. tylna część koperty została przebudowana. Osoby znające Apple Watche zauważą brak fizycznego przycisku, ani 3D Touch. Za duży plus można uznać 2,5 razy jaśniejszy ekran.

Kolejną z nowości jest czujnik będący w stanie określić saturację krwii, czyli w uproszczeniu to jak nasza krew jest utleniona. Poza dostarczaniem wyników dotyczących krwii, czujnik umożliwi wykrywanie ataków paniki. Apple S6 to nowa jednostka obliczeniowa, która wpłynie na poprawę wydajności. Dostajemy także zintegrowany wysokościomierz działający w trybie ciągłym, barometr, 20% szybsze ładowanie, większą odporność na wodę, lepsze Wi-Fi, LTE i wiele więcej. Jest jeszcze coś, czego nie dostaniemy… ładowarki. Apple tłumaczy ten ruch jako krok w stronę ochrony środowiska. Słyszeliśmy wcześniej doniesienia mówiące o braku ładowarek w zestawach tegorocznych iPhone’ów, teraz już wiemy, że coś może być na rzeczy. Nie jest to jednak nic pewnego w przypadku iPhone’ów, bo takie iPad’y wciąż będą miały ładowarki w zestawie. Ceny Apple Watch’a serii 6 zaczynają się w Polsce od 1899zł.

Apple Watch SE

Tańszy Apple Watch pracuje na zeszłorocznym Apple S5, którego znamy z Apple Watch Series 5. Podobnie jak w przypadku standardowych modeli mamy do opcjonalną wersję LTE. Mamy tu powtórkę funkcji z serii 5, czyli np. kompas, wodoodporność, czy wykrywanie upadków.



Znajdziemy tu także barometr, ale niestety nie znajdziemy już chipu U1, funkcji always-on, obsługi Wi-Fi 5GHz, czy EKG. Tutaj podobnie jak w przypadku serii 6 nie znajdziemy ładowarki ¯\_(ツ)_/¯. Ceny Apple Watch’a SE w Polsce zaczynają się od 1299zł.

iPad 8th Gen

Ósma generacja standardowego iPad’a przynosi znany z iPhone’ów XS procesor Apple A12 Bionic, wsparcie dla Apple Pencil i Smart Keyboard. Apple twierdzi, że jest on dwa razy szybszy niż najlepiej sprzedający się laptop z Windows’em, trzy razy szybszy niż najlepiej sprzedający się tablet z Android’em i sześć razy szybszy niż najlepiej sprzedający się ChromeBook. Design nie powala, wciąż mamy kilometrowe ramki oraz fizyczny przycisk Home. Może następnym razem redesign trafi do niego, bo w tym roku otrzymał go iPad Air. Ceny nowego iPad’a zaczynają się w Polsce od 1599zł.

iPad Air 4th Gen

iPad Air doczekał się bezramkowego designu znanego z modeli Pro, co ciekawe Amerykański gigant pokusił się o nowe wersje kolorystyczne. Na froncie znajdziemy 10,9″ ekran o rozdzielczości 2360×1440 z powłoką antyrefleksyjną i TrueTone. W środku drzemie pierwszy Apple A14 Bionic – pierwszy procesor wykonany w 5nm procesie litograficznym. Złącze Lightning zastąpiono wyczekiwanym, tak jak w modelu Pro złączem USB C. Zabrakło w nim FaceID, ale Apple zadbało o TouchID wbudowane w ekkrrrr…. ta jasne, chciałbyś. TouchID wbudowane w przycisk Power. Ceny nowego iPad’a Air zaczynają się w Polsce od 2899zł.

Apple One

Apple One to zestaw różnych usług oferowanych przez Apple, za który zapłacimy mniej niż za wybrane usługi osobno. Nieoficjalne doniesienia, których niegdyś pisałem potwierdziły się, a zatem teraz możemy zapłacić pojedynczy abonament za wiele usług giganta. Subskrybcja zapewni nam dostęp do Apple Music, Apple tv+, Apple Arcade, czy Apple iCloud. Apple One ma zadebiutować już jesienią z planem dla jednej osoby lub rodziny.

iOS 14 / iPadOS 14 – Data Premiery

Podczas wczorajszego eventu Apple ogłosiło datę premiery kolejnej wersji swoich mobilnych systemów z liczbą 14. Premiera miała nastąpić następnego dnia, czyli dzisiaj (16.09.2020). Tak też się stało, z małym opóźnieniem, ale jednak. iOS 14 jest już dostępny do pobrania w Polsce od godziny 22.

Obejrzyj Apple Event 2020

Tutaj możesz zobaczyć wczorajszy event, aby dowiedzieć się więcej: