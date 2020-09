Samsung w ostatnim czasie bardzo mocno wziął sobie do serca wszelkie uwagi związane ze wsparciem technicznym swoich urządzeń. W dzień premiery najnowszego flagowca koreańskiego producenta Galaxy Note 20 na wcześniejszych tegorocznych flagowcach pojawił się update do nowej wersji nakładki One UI 2.5. Kilka dni temu informowaliśmy, że rozpoczął się również proces aktualizacji do tej najnowszej wersji nakładki również dla zeszłorocznych flagowców czyli Galaxy S10. Wczoraj dotarł on również do Polski.

Łatka waży niespełna 1 GB, więc warto przed jej pobraniem podłączyć się do naszej domowej sieci Wi-Fi. Jakie zmiany wprowadza? Jest ich całkiem sporo. Począwszy od bezprzewodowego Samsunga DeX, ulepszonego trybu Pro dla wideo czy ułatwienia w wiadomościach SOS. Prócz wcześniej wspomnianych zmian zyskujemy również najnowszy pakiet bezpieczeństwa datowany na pierwszego września bieżącego roku.

Standardowo dla wszelkich aktualizacji radzimy przed jej rozpoczęciem naładować w pełni telefon proces aktualizacji najczęściej trwa około dwudziestu minut, ale zdarzają się przypadki, gdy trwa kilkukrotnie dłużej. Po drugie warto zarchiwizować wszelkie prywatne dane – zdjęcia, SMSy itd. Co prawda nie powinny się one usunąć, ale na wszelki wypadek warto je zapisać w bezpiecznym miejscu. Dajcie znać czy na Waszych egzemplarzach Galaxy S10 pojawił się już update.

