W ostatnim czasie na temat marki OnePlus piszemy zdecydowanie więcej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w najbliższym czasie szykuje nam się całkiem sporo ciekawym premier od tego chińskiego producenta. Jakiś czas temu zadebiutowały pierwsze telewizory od OnePlus, średniopółkowy smartfon, a ostatnio pojawiły się konkretniejsze informacje związane z pierwszym smartwatchem OnePlus. Teraz przyszła kolej na odświeżenie głównej linii urządzeń czyli flagowców. Według wstępnych danych OnePlus 8T powinien zostać oficjalnie zaprezentowany w przeciągu kilku najbliższych tygodni.

OnePlus 8T na renderach wygląda bardzo podobnie jak Samsung Galaxy Note 20. Duży 6,55 calowy wyświetlacz, który ma pracować z rozdzielczością Full HD+ i odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Sercem urządzenia najpewniej zostanie odświeżony układ Qualcomma czyli Snapdragon 865+ wraz z 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz w zależności od wersji 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. To co się najbardziej zmieniło w sprawie designu to zdecydowanie wyspa na aparaty. Teraz rozmieszczeniem i wielkością przypomina tą znaną z Galaxy Note 20. Jest duża i sumarycznie pomieści cztery główne obiektywy. Podstawowa jednostka to 48 Mpx obiektyw, dodatkowy 16 Mpx szerokokątny, 2 Mpx makro i ostatni 2 Mpx do głębi. Od frontu otrzymamy 32 Mpx obiektyw do selfie. W przypadku baterii również zaszły zmiany. Po pierwsze pojemność to 4500 mAh, do tego dochodzi technologia szybkiego ładowania, dzięki której ogniwo naładujemy mocą 65 W. Nie wiemy jak wygląda sprawa z ładowaniem bezprzewodowym, ale możliwe że tym razem producent na nią się pokusi.

Według wszelkich znaków na niebie i ziemi w najbliższym czasie otrzymamy naprawdę ciekawy telefon. Najpewniej jeden z najmocniejszych, jakie są dostępne na rynku mobilnych technologii. Oczywiście na ostateczny werdykt przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, gdy pierwsze egzemplarze trafią do rąk testów i użytkowników. Już teraz całość wygląda na papierze lepiej niż dobrze, a przecież jeszcze nie tak dawno mówiło się, że OnePlus zrezygnuje w tym roku z odświeżania swoich flagowców. Jak Wam się podoba najnowsza odsłona OnePlus? Będziecie zainteresowani jej zakupem? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie.

