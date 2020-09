Najnowsza wersja systemu sygnowanego zielonym oznaczona numerem jedenaście właśnie zadebiutowała w finalnej wersji. Stąd aktualnie rozpoczął się wyścig, który z producentów jako pierwszy udostępni na swojego smartfona Androida 11. Kto będzie w tym roku pierwszy? Jest kilka typów między innymi OnePlus czy Sony. Oni rok do roku są w czołówce firm, które udostępniają nową wersję Androida. Samsung ma nieco inne podejście do tego tematu i z reguły nie włączał się do wyścigu zbyt szybko. W 2020 roku może być nieco inaczej.

Według pierwszych informacji w Stanach Zjednoczonych oraz Korei posiadacze Samsunga Galaxy S20 mogą zapisywać się do bety One UI 3.0, które będzie udostępniane wraz z Androidem 11. Jednak w przypadku koreańskiego producenta procedura wydania finalnej wersji oprogramowania trwa sporo czasu, bowiem najpierw przez dobre kilka tygodni chętni użytkownicy testują coraz to nowsze wersje oprogramowania. Dopiero później jest wydawana stabilna wersja łatki, przez co ten proces trwa sumarycznie nawet dwa miesiące. Jak na razie beta One UI 3.0 dla Androida 11 nie wystartowała ani w USA ani w Korei, jednak jest to kwestia najbliższych dni. Kiedy dotrze podobny system do nas tego nie wiemy, ale znając dosyć szybkie działanie pod tym względem Samsunga, raczej długo nie będziemy musieli czekać.

