Android 11 wydany!

Nowe wydanie systemu Android trafiło do Google Pixeli w dniu premiery 8 września 2020

Czas leci szybko, mogłoby się wydawać, że dopiero co opisywałem nowości Android’a 10, a już pojawił się następca. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami stabilne wydanie Android’a 11 trafiło do Google Pixeli 8 września 2020. Na jakiekolwiek potwierdzenie premiery musieliśmy czekać aż do godziny 19, dopiero wtedy ogłoszono wydanie Androida 11 oraz udostępniono aktualizacje do wszystkich wspieranych obecnie Google Pixeli (modele od 2 generacji w górę).

Hello, Android 11! 🎉 Learn all about the new features that make staying in touch easier, controlling your connected devices simpler, plus new privacy improvements: https://t.co/qUCmyz37WZ pic.twitter.com/ExkZIXafau — Android (@Android) September 8, 2020



CO NOWEGO?

1. Bubbles

O niektórych nowościach wspominałem przy okazji wydania pierwszej Bety w czerwcu, ale warto się powtórzyć, bo trafiły one do ostatecznej wersji. Jedną z ciekawszych nowości są Bubbles, czyli to co w polskiej wersji znamy pod nazwą “dymki”. Każdy z pewnością kojarzy dymki z Facebook’owego Messenger’a, co nie? No to mam dobrą i… sami oceńcie jaką wiadomość. Dobra jest taka, że od teraz możemy korzystać z dymków przy każdym komunikatorze. Nie ważne czy to Messenger, WhatsApp, Google Messages czy coś innego. A każdy dymek posiada obok małą ikonkę aplikacji z której pochodzi. Wiadomość, która nie każdemu może się spodobać polega na tym, że Android ujednolica dymki, dlatego znane nam do tej pory dymki z Messengera będą otwierać się nieco inaczej. rzecz w tym, że do tej pory dymek nad otwartym czatem znajdował się po prawej stronie. Android 11 trzyma dymki na środku, może to więc stanowić małe utrudnienie w dosięgnięciu dymka gdy chcemy go zamknąć.

2. Planowanie Dark Mode’a

Wprowadzony w Androidzie 10 Dark Mode mogliśmy dowolnie włączać i wyłączać, tak jak inne funkcje takie jak WiFi, Bluetooth, czy filtr niebieskiego światła. W tym ostatnim mogliśmy jednak wybrać godziny, w których filtr miał włączać się sam. Niektórym użytkownikom takiej opcji planowania trybu ciemnego. Teraz możemy dać znać naszemu urządzeniu czy chcemy mieć jasny interfejs podczas dnia i ciemny w nocy. Podobnie jak w przypadku filtru niebieskiego światła możemy tu wybrać dowolny zakres czasu w trakcie dnia kiedy interfejs automatycznie ma się zmieniać między trybem jasnym i ciemnym.

3. Screen Recorder

Apple i Google w ostatnim czasie szczególnie mocno starają się wykradać wzajemnie od siebie pomysły do swoich systemów. A tak się składa, że w Android’zie brakowało wbudowanego w system narzędzia do nagrywania ekranu. Nowa wersja zielonego systemu wprowadza natywny Screen Recorder, pozwalający na nagranie ekranu w rozdzielczości 1080p z dźwiękiem mikrofonu, wewnętrznym bądź tym i tym. Narzędzie co prawda nie jest szczególnie obszerne w opcje, bo to tak naprawdę wszystko co możemy ustawić. Nie dostosujemy tu rozdzielczości, klatkarzu, bitrate’u, czy też nie włączymy kropki pokazującej nasze tapnięcia. Niektórzy producenci tacy jak OnePlus czy Xiaomi udostępniają własne narzędzie w swoich nakładkach graficznych, ale od teraz użytkownicy czystego Androida nie będą musieli polegać na osobnych aplikacjach ze Google Play Store.

Android 11 screen recorder #1



Android 11 screen recorder #2



4. Lepszy tryb samolotowy

Androidowcy od jakiegoś czasu zazdrościli także użytkownikom systemu iOS intuicyjnego działania trybu samolotowego. Problem, który już opisywałem nie będzie nas już irytował w Android’zie 11. System we wcześniejszych wersjach wyłączał dane komórkowe, Wi-Fi oraz Bluetooth. Działo się to bezwzględnie na to czy korzystamy z dwóch ostatnich łączności. Nowy Android tak jak iOS po włączeniu trybu samolotowego pozostawi Wi-Fi oraz Bluetooth włączone jeżeli zobaczy, że jesteśmy połączeni z pokładową siecią czy np. słuchawkami Bluetooth.

5. Większe pliki video.

Kto korzystał w zamierzchłych czasach ze starszych systemów Windows ten być może zna ograniczenia przestarzałego systemu plików FAT32. W nim, tak samo jak w dotychczasowych wydaniach Android’a nie mogły istnieć pojedyńcze pliki większe niż 4GB. To właśnie z tego powodu gdy w wielu smartfonach rozpoczniemy nagrywanie filmu w 4K i 60fps pojawia się komunikat, że taki film może trwać maksymalnie 10 minut. Niegdyś myślałem, że to ograniczenie może wynikać z nadmiernego nagrzewania się smartfona, ale wina stoi po stronie tego głupiego ograniczenia.

6. Uprawnienia

Gigant z Mountain View pozwalał nam nadawać aplikacjom uprawnienia do funkcji na stałe lub jedynie na czas korzystania z danej aplikacji. Przydatna nowość umożliwi nadanie uprawnienia jednorazowego. Jeżeli dbamy o prywatność, a wyjątkowo potrzebujemy umożliwić danej aplikacji poznanie naszej lokalizacji to możemy jej nadać jednorazowe pozwolenie na dostęp do lokalizacji. Ponadto system dbający o nasze bezpieczeństwo samodzielnie będzie mógł odebrać aplikacji pewne uprawnienia jeżeli nie skorzystamy z nich przez dłuższy czas. Wtedy także zostaniemy o tym powiadomieni abyśmy w razie potrzeby mogli ponownie nadać uprawnienie.

7. Porządek w panelu powiadomień

Kiedy zsuniemy panel z powiadomieniami nie musimy zostać nimi zasypani. Android 11 postara się je nieco posegregować, aby konwersacje zawsze znajdowały się najwyżej, co zapewni nam najszybszy dostęp. Niżej znajdziemy kolejne powiadomienia, które system pogrupuje, a grupy oddzieli niewielkim odstępem. Ciekawym zabiegiem jest przesunięcie playera z sekcji powiadomień do panelu szybkich ustawień, chociaż ja osobiście wolę tak jak było wcześniej. Player pozwoli nam teraz na szybkie przełączanie się między urządzeniami, np. wybrać czy muzyka ma lecieć z głośnika telefonu, czy słuchawek.

8. Historia powiadomień

Ile (milionów) razy zdarzyło wam się nieumyślnie usunąć powiadomienie, które chcieliście zobaczyć razem z pozostałymi? Ja też nie wiem, ale wiem, że w Android’zie 11 nie będę musiał się tym przejmować. W ustawieniach będziemy mięli łatwy dostęp do historii naszych powiadomień, podobnie jak to wygląda np. w przeglądarce internetowej.

9. Więcej pod ręką

Przytrzymanie przycisku Power skutkowało do tej pory pojawieniem się po stronie przycisku niewielkiego panelu z opcjami dotyczącymi zasilania, funkcji lockdown, screenshot’a oraz oddzielonego przycisku Emergency. Nowy system po przyciśnięciu przycisku Power wyświetli nam ekran z dotychczasowymi opcjami na górze. Poniżej będziemy mogli znaleźć centrum kontroli Smart Home, czy pole wyboru karty w Google Pay.

10. Poprawki bezpieczeństwa z Google Play

Od teraz będziemy mogli zadbać o bezpieczeństwo z poziomu Google Play Store, bo właśnie tam będą udostępniane nowe poprawki bezpieczeństwa. Do tej pory przychodziły one w formie zwykłych aktualizacji systemu.

Iiiii… wiele więcej. najważniejsze nowości wraz z wieloma małymi szczegółami tworzą nową wersję najpopularniejszego systemu operacyjnego.

KIEDY U MNIE?

Posiadacze Google Pixel’i 2/2XL oraz nowszych mogą się cieszyć najnowszym Android’em już od momentu premiery. U innych producentów sprawa może wyglądać różnie. Niektórzy udostępnili już testowe wydania nowych wersji nakładek graficznych opartych na Andku 11. To kwestia stosunkowo krótkiego czasu zanim będziemy mogli skorzystać z OxygenOS 11, OneUI 3.0, EMUI 11, ColorOS 11, czy innych wydań nowego Android’a od konkretnych producentów. naturalnym jest, że na pierwszy ogień idą najnowsze flagowce, a z czasem aktualizację otrzymają starsze i tańsze urządzenia mające do 2 lub 3 lat.

Dzięki za screenshoty @wodoodporny!