Sony to firma która prężnie rok w rok wydaje swoje flagowce próbując konkurować z innymi producentami nie wprowadzając większych zmian. Xperia 1 II to flagowiec który w zamyśle ma konkurować z urządzeniami z najwyższej półki, lecz na swój specyficzny sposób. Jak główny smartfon japońskiego producenta radzi sobie na tle innych flagowców? Zapraszam do lektury mojej recenzji!

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Smartfon przychodzi do nas w charakterystycznym białym, prostym opakowaniu przedstawiającym tylko nazwę telefonu. W środku poza samym urządzeniem znajdziemy ładowarkę sieciową, kabel z dwoma końcówkami USB-C oraz zestaw słuchawkowy na złącze Jack 3.5 mm.

Sony Xperia 1 II jest flagowcem z krwi i kości standardowo na rok 2020 cenowo przesadzonym. Za 5000 zł wszyscy oczekujemy najwyższej jakości komponentów. Patrząc na specyfikację nie jest inaczej z małym ale. Sercem smartfona jest oczywiście topowy Snapdragon 865 z modułem 5G do dyspozycji ma on 8GB pamięci ram oraz 256 GB pamięci na dane użytkownika z możliwością rozbudowy aż do 1TB. Do zestawu dochodzi wyświetlacz OLED pracujący w rozdzielczości 4K oraz niestety standardowym 60Hz odświeżaniem matrycy. Jest zatem flagowo, adekwatnie do ceny.

Jakość wykonania i design

W aspekcie wykonania jest tak jak moglibyśmy oczekiwać. Smartfon wykonany jest z dwóch tafli szkła Corning Gorilla Glass 6 generacji przedzielonych aluminiową ramką. Szkło zastosowane w tym modelu cechuje się tym, że jest bardzo miękkim szkłem. Z jednej strony dobrze, ponieważ jest bardziej odporna na stłuczenia a z drugiej łatwo zarysować urządzenie.

Sony nie ma w zwyczaju eksperymentowania z wyglądem swoich produktach. Xperia 1 II jest kanciastą, bardzo dobrze leżącą w rękach bryłą. Zacznę tym razem od panelu przedniego, na którym widzimy duży, kinowy ekran w proporcjach 21:9 z symetrycznymi ramkami, które po bokach są niewielkie a na górze i dole symetryczne oraz także nieduże. Na górnej belce panelu przedniego znajdziemy maskownicę głośnika, przednią kamerkę do selfie i diodę powiadomień. Na dolnej standardowo maskownica na drugi głośnik – więc mówimy tu o konfiguracji stereo.

Przechodząc do korpusu, prawa strona to przycisk regulacji głośności, skaner linii papilarnych oraz fizyczny spust migawki. Na dolnej krawędzi znajdziemy port USB-C i mikrofon, górna to złącze Jack 3.5mm i mikrofon do redukcji szumów. Lewa krawędź korpusu to tylko tacka na kartę Nano-SIM oraz kartę pamięci microSD.

Pod względem wyglądu jest klasycznie jak na Sony. Firma nie inspiruje się innymi producentami i nie idzie za trendami. Konsekwentnie wydaje praktycznie tak samo wyglądające smartfony – jest to plus czy minus, kwestia gustu. Osobiście bryła Xperii 1 II bardzo mi się podoba oraz mogę powiedzieć, że bardzo dobrze leży w dłoni za sprawą proporcji ekranu. Smartfon jest długi i wąski. Jedynie do czego można się przyczepić jest nie matowe szkło na pleckach urządzenia. Telefon bardzo się palcuje z tego faktu że często trzeba go przecierać, aby znowu wyglądał bardzo dobrze.

Wyświetlacz

Telefon został wyposażony w 6.5 calowy ekran CinemaWide w proporcjach 21:9 pracujący w rozdzielczości 1644 x 3840 px co daje nam ppi na poziomie 643 ppi, wspiera HDR10+. Matryca została wykonana w technologii OLED oraz jest odświeżana w bazowych 60Hz. Ekran pokrywa 82.5% panelu przedniego.

Smartfon, który został stworzony z myślą o entuzjastach mobilnej fotografii, filmowania czy konsumpcji treści takich jak filmy musi posiadać najwyższej mlssy wyświetlacz. Matryca OLED zapewnia prawdzie czernie, nieskończony kontrast, bardzo dobry kąty widzenia czy genialne odwzorowane barwy. Jasność minimalna jak i maksymalna są na flagowym poziomie, w pełnym słońcu tryb automatyczny podświetla ekran jeszcze bardziej. Jest także Always on Display, możliwość zmiana ustawienia jakości obrazu na Tryb Twórcy, który znacząco podbija jakość wyświetlanych treści.

Aparat Fotograficzny

Sony Xperia 1 II została stworzona głównie dla twórców – a więc aspekt robienia zdjęć i nagrywania filmów jest na najwyższym poziomie. Do dyspozycji mamy 3 obiektywy z optyką od ZEISS, dodatkowym czujnikiem ToF oraz laserowym autofocusem:

Główny 12 Mpx z światłem f/1.7, dual pixel i optyczną stabilizacją obrazu

Teleobiektyw 12 Mpx z przysłoną f/2.4 oferujący 3 krotne przybliżenie optyczne oraz optyczną stabilizację ekranu

12 Mpx ultraszeroki kąt z przysłoną f/2.2 z polem widzenia 124 °

czujnik ToF 0.3 Mpx do wykrywania głębi

Smartfon jest istną fotograficzną bestią. Sony wyposażyło swojego flagowca w praktycznie każdą potrzebną funkcję. Xperia 1 II poza ciągłym obliczaniem autofocusu priorytetuje wykrywanie oczu w czasie rzeczywistym ludzi oraz zwierząt. Poza funkcjami aparatów z serii Sony Alpha, telefon otrzymał także całe oprogramowanie zawarte w aplikacjach Photo Pro, Cinema Pro. Są one dedykowane stricte dla profesjonalistów, zawierają feature, które umożliwiają wyciśnięcie 100% potencjału z zestawu aparatów Xperii. Jest także domyślna aplikacja dla osób, którym terminy ISO, EV, ustawianie czasu przysłony czy regulacja balansu bieli jest nieznana. Niestety jest nieco ograniczona, brakuje tutaj HDR czy trybu nocnego.

W praktyce urządzenie radzi sobie bardziej niż znakomicie. Za dnia jest wiele szczegółów, barwy są odpowiednio odwzorowane (HDR z aplikacji Photo Pro czyni zdjęcia ciekawszymi), zakres tonalny na dobrym poziomie – tyczy się to wszystkich obiektywów. W nocy Xperia 1 II także radzi sobie dobrze, szczególnie na głównym i teleobiektywie, w przypadku szerokiego kąta standardowo musimy mieć więcej światła aby wykonać dobre zdjęcie.

Sony Xperia 1 II nagrywa w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę przy każdym obiektywie. Główny jak i teleobiektyw mają optyczną jak i cyfrową stabilizację ekranu, ultraszeroki kąt jedynie elektroniczną. Wideo nagrane smartfonem tak jak zdjęcia są na topowym poziomie dzięki stabilizacji nagrania są płynne, pełne szczegółów – mówiąc prościej topowa półka, której trzeba się spodziewać w takim budżecie. Podczas nagrywania nie ma możliwości przełączania się pomiędzy głównym obiektywem a szerokim kątem. Istnieje także funkcja nagrywania slowmotion w maksymalnie w rozdzielczości HD przy 120FPS.

Przedni aparat ma rozdzielczość 8 Mpx i światło f/2.0. Zdjęcia typu selfie wykonane tym obiektywem są po prostu dobre. Nie wyróżniają się na tle konkurencji, znacznie tańsze smartfony są wyposażone w taki sam lub nawet lepszy obiektyw do selfie. Standardowo jest softowa możliwość upiększania twarzy czy rozmazania drugiego planu w trybie portretowym.

Bateria

Ogniwo jakie zostało zaimplementowane w Xperii 1 II ma pojemność 4000 mAh. Można stwierdzić, że taka wielkość jest niejednokrotnie piętą achillesową smartfona. Dosyć małe ogniwo w połączeniu z ekranem 4K i tej klasy podzespołami radzi sobie tylko przeciętnie. Czasy SoT wahają się między 4 a 6 godzinami. Aby uzyskać wynik max 6 godzin z urządzenia trzeba korzystać raczej mniej intensywnie, na WiFi. W przypadku bardziej intensywnego korzystania na danych mobilnych LTE/5G będzie trzeba sięgać po ładowarkę nawet 2 razy dziennie, gdyż bateria trzyma 4 do maksymalnie 5 godzin. Są to średnie wyniki patrząc na konkurencję. Aby wydłużyć czas pracy Xperii, można włączyć tryb Stamina.

Ładowanie telefonu może odbyć się przewodowo, maksymalnie 21W. Do zestawu dołączona jest 18W ładowarka, która naładuje smartfona 0-100% w 1 godzinę 50 minut. Czas jest dosyć przeciętny, jest także ładowanie indukcyjne w standardzie QI o mocy 11W. Zabrakło tu niestety ładowania zwrotnego.

Zabezpieczenia biometryczne

Japoński producent wychodzi z założenia, że tylko sprawdzone i bezpieczne sposoby autoryzacji są godne implementacji w swoich produktach. Xperia 1 II posiada poza hasłem posiada tylko skaner linii papilarnych, umiejscowiony na prawej stronie korpusu. Jest on aktywny i działa czasem dobrze, za pierwszym razem udawało mi się dostać dostęp do ekranu głównego nieraz jednak musiałem powtórzyć próbę raz lub wielokrotnie. To wynika z faktu, że skaner jest położony niżej niż sama ramka oraz wycięcie obejmuje sam skaner. Dodanie 3 krotnie jednego palca trochę pomaga, jednak działanie oceniam dostatecznie.

Oprogramowanie

Telefon działa na Androidzie 10 z nakładką systemową niemalże nie różniącą się od czystego systemu sygnowanego zielonym ludzikiem. Sony dodało kilka funkcji od siebie, reszta daje nam uczucie korzystania z bazowego Androida.

Przejrzystość i prostota to główne zalety systemu zawartego w Xperii. Android 10 ma domyślnie gesty pełnoekranowe z belką na dole do szybkiego przełączania się pomiędzy aplikacjami. Dodatkowo z opcji przygotowanych mamy pomocnik gracza, w który możemy zmieniać tryb gry – ustawić czy chcemy wysoką wydajność czy oszczędność baterii. Znajdzie się także boczny sensor który jest totalnie bezużyteczny z faktu, jak został zaprogramowany. Aby go wywołać naprawdę trzeba się namęczyć, rozwiązanie w kiedyś testowanej przeze mnie Xperii 10 II było zdecydowanie bardziej wygodne i użyteczne.

Wydajność

Sercem Sony Xperii 1 II jest flagowy układ Qualcomma Snapdragon 865 rozpędzający się maksymalnie do zegara 2.84GHz z grafiką Adreno 650. Wspierany jest on 8GB pamięci operacyjnej i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.0.

Smartfon w takiej kwocie musi działać flagowo. Codzienne korzystanie z Xperii jest bezproblemowe, bez żadnych zwolnień zacięć. Procesor radzi sobie wzorowo z multitaskingiem czy nawet bardziej wymagającymi grami z najwyższymi nastawami graficznymi przy wysokiej liczbie klatek na sekundę.

Multimedia

W urządzeniu dla twórców nie może zabraknąć topowych funkcji multimedialnych. Smartfon posiada wszystko co powinien, genialnej jakości głośniki stereo, złącza Jack 3.5 mm służącego do podpięcia zestawu słuchawkowego jak i mikrofonu zewnętrznego. Telefon wspiera technologie:

dźwięk 360 Reality Audio

dekodowanie sprzętowe 360 Reality Audio

Dolby Atmos

DSEE Ultimate

nagrywanie dźwięku stereo

dźwięk HD Qualcomm aptX

Każdy profesjonalista doceni takowe funkcje, posiadając smartfon z takimi możliwościami nagrywanie wideo czy konsumpcja treści wznoszą się na najwyższy poziom. Nieco mniej użyteczną opcją jest wibracja dynamiczna, która współpracuje z odtwarzanym dźwiękiem mając na celu zapewnienie lepsze wrażenia z odtwarzanie multimediów.

Łączność

Smartfon w kwestii łączności radzi sobie bardzo dobrze. Do dyspozycji jest dwuzakresowe WiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax działające na częstotliwościach 2.4 oraz 5 GHz. Do dyspozycji jest także Bluetooth 5.1, GPS oraz NFC do płatności zbliżeniowych. Nie zabrakło też USB-C 3.1 do szybkiego transferu plików. Snapdragon 865 posiada moduł 5G oferujący takową łączność mobilną, w przyszłości wraz z rozwojem infrastruktury każdy twórca doceni szybkie transfery pobierania i wysyłania swoich zdjęć czy filmów.

Podsumowanie

Sony Xperia 1 II to prawdopodobnie najlepszy smartfon jaki japońska firma kiedykolwiek wydała. Jest też kilka ale, mianowicie cena oraz możliwości. Telefon polecałbym głównie twórcom, którzy chcą posiadać niewielkie urządzenie z wielkim potencjałem fotograficznym. Tylko profesjonalista mający większe pojęcie oraz doświadczenie z aparatami fotograficznymi będzie mógł wykorzystać w 100% możliwości urządzenia. Oceniając Xperię 1 II na tle konkurencji jest po prostu średnim wyborem dla zwykłego użytkownika, przez fakt braku na przykład wyższego odświeżania ekranu czy ładowania zwrotnego oraz ograniczonej podstawowej aplikacji aparatu – w tym przypadku konkurencja robi to lepiej w swojej prostocie.