Marka POCO na rynku jest już od pewnego czasu, jednak tak na dobrą sprawę mogliśmy oficjalnie poznać raptem dwa modele od submarki Xiaomi. Dopiero POCO X3 NFC jest trzecim rozwiązaniem, w między czasie pojawiła się linia urządzeń Redmi, która celowała w bardzo podobny segment, jednak dzisiejsza premiera telefonu od Xiaomi, będzie bardzo konkretną konkurencją chociażby dla Redmi Note 9 czy telefonów Realme. Za dobre pieniądze otrzymujemy naprawdę mocne podzespoły.

Zacznijmy od samej specyfikacji. Po pierwsze duży 6,67 calowy wyświetlacz, który działa z maksymalną rozdzielczością Full HD+. To co jednak przykuwa uwagę w przypadku ekranu to zdecydowanie szybkość odświeżania 120 Hz często można znaleźć we flagowych modelach, dodatkowo w przypadku dotyku szybkość odświeżania mamy na poziomie 240 Hz. Sercem telefonu jest wydajny układ Qualcomma Snapdragon 732G, który dodatkowo wspierany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz w zależności od wersji 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Główny obiektyw to cztery „oczka” – główny 64 Mpx matryca Sony IMX682 o świetle f/1.89, ultraszerokokątny 13 Mpx, 2 Mpx makro oraz czujnik głębi. Od frontu z kolei otrzymujemy 20 Mpx jednostkę ukrytą w niewielkiej dziurce. Co również można zaliczyć na spory plus to pojemna bateria. Specyfikacja mówi o ogniwie o pojemności 5160 mAh, co ważne mamy zaimplementowaną technologię szybkiego ładowania o mocy 33 W (ciekawe czy w zestawie z telefonem od razu otrzymamy odpowiednią ładowarkę).

Na koniec najważniejsze – cena i dostępność. W Polsce ten POCO X3 NFC będzie dostępny w dwóch wariantach czyli 6 GB RAM i 64 GB ROM oraz mocniejszy 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci ROM. Pierwszy model dostępny będzie w sugerowanej cenie detalicznej na poziomie 999 zł, natomiast drugi to wydatek o 200 zł większy i za niego przyjdzie nam zapłacić 1199 zł. Jednak dzisiaj wystartowała przedsprzedaż POCO X3 NFC – droższy model do 20 września można kupić za 1099 zł. Natomiast podstawowy model będzie dostępny w flash sale 15 września w cenie 899 zł jedynie w mi-home.pl i x-kom.pl.

Źródło: informacja prasowa