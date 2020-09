Widać, że koreański producent idzie za ciosem i stara się jak najszybciej zaktualizować swoje urządzenia. Wraz z premierą Samsunga Galaxy Note 20 udostępnił łatkę aktualizującą oprogramowanie tegorocznych flagowców czyli Samsunga Galaxy S20 i Galaxy S20 Ultra do One UI 2.5. Było to około dwa tygodnie temu, a dzisiaj kolejne urządzenia od Koreańczyków otrzymały aktualizację.

Mowa w tym wypadku o trzech modelach czyli Samsungu Galaxy S10, Galaxy S10+ oraz Galaxy S10e. Plotki sugerują, że również ubiegłoroczny phablet Koreańczyków otrzymał taki sam update. Jak na razie w Polsce update dopiero zaczął się pojawiać, więc najpewniej to kwestia następnych kilku dni by każdy posiadacz wcześniej wymienionych przeze mnie telefonów otrzymał odpowiednią łatkę. Prócz najnowszej wersji nakładki czyli One UI 2.5 otrzymamy zestaw zabezpieczeń datowany na 1 września bieżącego roku. Tempo aktualizacji Samsung ma bardzo dobre, liczę że równie szybko kolejne telefony będą otrzymywały Androida 11.

Update waży niespełna 1 GB więc warto przed instalacją po pierwsze naładować w pełni telefon. Po drugie podłączyć się do sieci Wi-Fi by Wasz pakiet danych nie został zbyt mocno odchudzony. Warto pamiętać, że co prawda taka aktualizacja nie kasuje danych prywatnych na telefonie warto przed wykonaniem aktualizacji wszelkie ważne dane skopiować dla bezpieczeństwa.

Dajcie znać czy już Wasze telefony z linii Galaxy S10 otrzymały najnowszą aktualizację do nakładki One UI 2.5. Mój prywatny Galaxy S10 na razie milczy na temat łatki.

