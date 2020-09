Sieć 5G wzbudza bardzo dużo emocji. Tak na dobrą sprawę ze względu na kilka elementów. Po pierwsze powstały grupy, które sugerują, że najnowsza sieć 5G niezbyt korzystnie wpływa na nasz organizm, a przy tym potrafi wile więcej niż przesyłanie danych komórkowych. Druga grupa to bardziej związana z chińskimi markami i instalacją infrastruktury związanej z siecią 5G. Część krajów, a przede wszystkim Stany Zjednoczone Ameryki wycofują się ze współpracy z Huaweiem w tym kontekście. Na ile to spowolni rozwój sieci tego rodzaju na świecie trudno wyrokować, ale na pewno takie posunięcia nie będą tego procesu przyśpieszać. W Polsce również 5G nie ma zbyt pochlebnym opinii, tym bardziej, że tak na dobrą sprawę niewiele sieci w ogóle wspiera tę technologię, bo nas rząd nadal nie rozpisał przetargu na nowe częstotliwości co z kolei blokuje możliwości techniczne wdrażania prawdziwego 5G.

Jak na razie najbardziej nie przejmują się całą sytuacją twórcy samych modułów i procesorów, bowiem kolejni producenci podzespołów sugerują, że kolejne generacje ich tańszych rozwiązań będą wspierać technologię 5G. Do tego grona właśnie dołączyć Qualcomm ze swoimi Snapdragonami z linii 4XX. Jak na razie nie znamy dokładniej specyfikacji najnowszego układu od Qualcomma, ale na oficjalną prezentację będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Sam układ ma zadebiutować z początkiem przyszłego roku, natomiast w pierwszych telefonach ma zostać zaimplementowany jeszcze w pierwszych kwartale 2021. Zainteresowanie nowymi układami Qualcomma wyrazili już między innymi Xiaomi, Motorola czy Oppo, ale to najpewniej kwestia czasu by kolejni producenci dołączyli do tego grona.

Jednym słowem sieć 5G wkracza pod strzechy i już w przyszłym roku niemal każdy nowy telefon powinien być wyposażony w moduł 5G. Czy do tego momentu w Polsce będzie działać pełnoprawna sieć 5G? Cóż trudno wyrokować, ale obawiam się, że będziemy musieli czekać do 2022 roku w tej sprawie. A Wy już w swoim telefonie macie moduł 5G? Dajcie znać w komentarzach.

