Flagowce Sony mogą doczekać się aktualizacji nawet do Androida 13

Byłoby miło gdyby się sprawdziło

Nieoficjalne źródła podają, że Japończycy mogą zostać kolejnym producentem, który zagwarantuje swoim flagowym urządzeniom 3 lata wsparcia. Jakiś czas temu plan aktualizacji do 3 wersji Android’a ogłosił Samsung, który do tej pory udostępniał 2 nowsze wersje systemu dla swoich flagowców. Takie wsparcie po stronie Android’ów znaliśmy do tej pory np. u Google, czy OnePlus’a.

Dłuższy okres wsparcia ma dotyczyć modeli Xperia 1 II, Xperia 5 II oraz przyszłych flaowców. Tegoroczne flagowce zaczynają z Android’em 10 na pokładzie, a przyszłości mogą otrzymać Android’a 13. Niestety starsze flagowce takie jak Xperia 1, czy Xperia 5 1 generacji przynależą do dotychczasowego planu aktualizacji. To znaczy, że zeszłoroczne flagowce startujące z Android’em 9 dostaną maksymalnie Android’a 11.

Android 11 nie został jeszcze oficjalnie wydany, chociaż jego debiut pozostaje kwestią dni i najprawdopodobniej nastąpi już 8 września. Oczywiście premiera nowej wersji systemu nie oznacza, że od razy trafi ona do wszystkich urządzeń klasyfikujących się do aktualizacji. Każdy producent będzie chciał dostosować nowe wydanie zielonego robota do swoich nakładek graficznych i własnych funkcji. Oczekiwanie na nową wersję Android’a w waszym flagowcu może trwać kilka mieisęcy w zależności od producenta i wieku smartfona. W pierwszej kolejności aktualizacja do Android’a 11 trafi do Google Pixeli, ponieważ to właśnie Google stoi za stałym rozwojem systemu.