Prywatność w sieci, w dzisiejszych czasach to cecha niezbędna i niezmiernie pożądana. Użytkownicy starają się ją egzekwować od najpopularniejszych Social Mediów, z różnym skutkiem. Próbują również korzystać z dostępnych systemów ochrony, jak lepsze przeglądarki czy stosowanie VPN jako wtyczki do przeglądarki oraz do całościowej ochrony komputera. Ale często użytkownik korzysta z samych komunikatorów, a nie całej strony. Czy w tych komunikatorach prywatność internautów jest bezpieczna? Komunikator Whatsapp, pomimo enkrypcji end to end, z uwagi na to, że jest własnością Facebooka, zaczyna być nieco poddawany w wątpliwość. Czy na rynku są alternatywy dla tego bądź co bądź bardzo popularnego komunikatora? Poniżej w artykule odpowiedź na ten temat.

Na czym polega enkrypcja end-to-end?

Enkrypcja end-to-end (E2EE) to system komunikacji, gdzie tylko połączone ze sobą osoby mogą odczytać wzajemne wiadomości. Ma to na celu zabezpieczenie przed osobami trzecimi. W takiej enkrypcji nie ma możliwości odczytania takich wiadomości przez osoby postronne. Wyjątkiem jest, jeśli dwie osoby korzystają z różnych komunikatorów, żeby się ze sobą porozumieć.

W standardowych komunikatorach, takich jak maile i inne, treść wiadomości przechowywana jest na serwerach zewnętrznych. Stamtąd otrzymuje je odbiorca wiadomości. W trakcie ich przesyłu osoby trzecie mogą więc się do nich dostać, jak na przykład dostawca internetu w celu wykrycia niebezpiecznych czy złośliwych treści, ale również reklamodawcy w celu wyświetlania reklam targetowanych.

Sam zwrot “enkrypcja end-to-end” oznacza, że wiadomości nie są dekodowane w trakcie ich dostarczania, wobec tego ich przesyłanie odbywa się w sposób bezpieczny.

Alternatywy dla Whatsapp

Poniżej ranking najlepszych alternatyw dla Whatsapp:

Viber KakaoTalk Line Telegram Signal Dust (wcześniej Cyber Dust) Threema

Wszystkie te komunikatory mają funkcję enkrypcji end-to-end.

1. Viber

Zaczynając od miejsca pierwszego, z ponad 900 milionami aktywnych użytkowników, komunikator Viber. Popularny wśród firm, ale nie tylko. Od 2017 roku pełna nazwa aplikacji to Rakuten Viber. Kilka najpopularniejszych opcji w tym komunikatorze, to oprócz wiadomości klasycznych, głosowych oraz wideo, to na przykład możliwość tworzenia własnych naklejek i GIF’ów, wysyłanie ich. Można usunąć oraz edytować wysłane wiadomości – usuną lub zmodyfikują się również u odbiorcy. Ciekawostką jest tutaj możliwość ustawienia znikających wiadomości (tzw. self-destruct messages), dla dodatkowej ochrony prywatności. Kojarzy nam się to z wybuchającymi wiadomościami z kreskówki “Inspektor Gadget”. Aplikację można zainstalować również na tablecie i komputerze, synchronizując je razem z telefonem.

2. KakaoTalk

Na miejscu drugim, z ponad 220 milionami użytkowników, koreańska aplikacja, dostępna już dla szerszej publiczności, czyli KakaoTalk. Od 2014 w pełni koduje wiadomości użytkowników! Żeby uruchomić kodowanie, należy wybrać opcję Secret Chat – nie jest ona automatycznie włączona, należy więc o tym pamiętać przy pierwszym uruchomieniu tego komunikatora. W Korei Południowej korzysta z niej ponad 90% użytkowników smartfonów. Aplikacja jest darmowa.

3. Line

Trzecie miejsce zajmuje japoński komunikator Line. Stworzony na potrzeby komunikacji w trakcie tragicznego trzęsienia ziemi w 2011 roku, gdzie uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej były tak duże, że jedyną opcją na kontakt był komunikator oparty na platformach łączonych internetowo. Popodnie jak w KakaoTalku, w Line użytkownik musi samodzielnie włączyć kodowanie, tutaj nazwane Letter Sealing. Aplikacja jest darmowa, można w niej dokupować dodatkowe naklejki czy inne gadżety. Line ma ponad 700 milionów aktywnych użytkowników.

4. Telegram

Na czwartym miejscu, z 200 milionami aktywnych użytkowników, plasuje się aplikacja Telegram. W ustawieniach zaawansowanych można włączyć Secret Chat. Po włączeniu tej funkcji, jeśli użytkownik usunie wiadomość po swojej stronie, aplikacja usunie wiadomość również po stronie odbiorcy. I tak jak w Viber, jest możliwość uruchomienia wiadomości znikającej, która skasuje się po określonym przez użytkownika czasie, po obu stronach, czyli u nadawcy i odbiorcy. Kodowanie end-to-end jest tutaj włączone automatycznie. Aplikacja jest darmowa.

5. Signal

Signal to kolejna, bezpieczna alternatywa. Używana chociażby przez samego Edwarda Snowdena aplikacja, która ma automatycznie ustawione szyfrowanie end-to-end zarówno wiadomości, jak i telefonicznych rozmów. Jest prosta w obsłudze i nie napakowana niepotrzebnymi reklamami, gifami i innymi, przez co jest szybsza i przyjemniejsza w odbiorze.

6. Dust

Aplikacja Dust, korzysta z kodowania AES 128 i RSA 248. Również można usuwać wiadomości po obu stronach, nie są zapisywane na serwerach właściciela aplikacji na zawsze. Aplikacja jest darmowa dla użytkowników Androida i iOS.

7. Threema

Threema, pierwsza płatna aplikacja w tym zestawieniu. Kosztuje 3EUR i oferuje oprócz pełnego kodowania wiadomości, również kodowanie rozmów telefonicznych, video, wysyłanych mediów, a nawet statusów wiadomości. Można włączyć opcję prywatnych czatów, które użytkownik może zabezpieczyć kodem PIN. Bardzo ciekawą funkcją jest możliwość weryfikacji użytkownika poprzez kod QR albo odcisk palca, żeby uniknąć ataku tzw. “Man-in-the-middle”.