Samsung prócz tego, że jest jednym z największych producentów sprzętu mobilnego na świecie to również produkuje masę podzespołów do swoich urządzeń, ale również sprzedaje je innym producentom. Dlatego też jest to dosyć ważna informacja szczególnie dla fanów smartfonów z dużą ilością pamięci operacyjnej RAM.

Zanim przejdziemy do sedna to tak właściwie nurtuje mnie jedno pytanie. Czy w ogóle smartfonach potrzebujemy 16 GB pamięci RAM? Do tej pory korzystałem z urządzeń, które miały zaimplementowane najczęściej od 8 GB do 12 GB RAM i powiem szczerze, że nie dostrzegałem problemów związanych z wydajnością tych urządzeń. Do codziennego korzystania z telefonu w zupełności wystarcza aktualnie 4 GB i taką właśnie ilość mają najczęściej urządzenia ze średniej i niższej półki cenowej. W takim razie czy potrzebujemy 16 GB? Na to pytanie musi sobie odpowiedzieć każdy z nas, ale Samsung już teraz daje sygnał, że zdecydowanie tak.

Koreański gigant właśnie rozpoczął produkcję nowych modułów RAM LPDDR5 o szynach 16 GB. Te mają być mniejsze, szybsze i mniej zasobożerne w energię. To wszystko za sprawą technologii wykonania. Koreańczycy wykorzystują tutaj 10 nm proces technologiczny, dzięki czemu mamy przepustowość na poziomie 6,4 Gbit/s co daje wynik o około 15% lepszy od 12 GB pamięci. Dzięki nowej technologii również są o 30% cieńsze od poprzedników, dzięki czemu gabaryty urządzeń mobilnych nie wzrosną, a to w przypadku kieszonkowych smartfonów jest również bardzo ważne.

Samsung twierdzi, że 16 GB pamięci operacyjnej RAM tworzona jest z myślą o sztucznej inteligencji i sieci 5G, aby każdy użytkowników mógł się cieszyć z pełnych dobrodziejstw jakie dają powyższe technologie. Owszem jest w tym trochę racji, ale mimo wszystko jak na razie w zupełności wystarczyć na powinny 12 GB pamięci RAM. Jak na razie nie wiemy kiedy te kostki zostaną zaimplementowane w pierwsze smartfony, ale najpewniej któryś z chińskich producentów jako pierwszy wykorzysta moc tych pamięci w swoich smartfonach. Samsung do tej pory nie śpieszył się z implementacją takiej ilości pamięci RAM.

Źródło: gsmarena.com