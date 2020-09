Na dzisiejszej konferencji Samsung Unpacked, koreański producent zaprezentował drugą wersję swojego składanego smartfona – tabletu. Samsung ucząc się na błędach, stworzył bardziej użyteczne urządzenie dzięki niewielkim zmianom.

Szybkie porównanie z poprzednikiem

Najlepiej aby ukazać zmiany, wypunktuję zmiany jakie wprowadziła nowa generacja Samsung Galaxy Z Fold 2 5G względem prekursora.

Ekran główny 7.6 cala odświeżany w 120 Hz kontra 7.3 cala 60Hz

Dodatkowy wyświetlacz 6.2 cala zamiast 4.6 (ogromna zmiana!)

Snapdragon 865+ zamiast 855

256 GB pamięci wewnętrznej, w poprzedniku było 512 GB

większa bateria 4500 mAh vs 4380 mAh

szybsze ładowanie 20W zamiast 15W

główny zestaw obiektywów 12/12/12 Mpx zamiast 12/12/16 Mpx

Wygląd, wymiary uległy zmianom

Nie da się ukryć, nowy Fold odziedziczył cechy innych smartfonów Samsunga. W poprzedniku nieco śmiesznym zagraniem była implementacja małego ekraniku na przednim panelu. W tym roku dostaniemy ekran 6.23 cala z otworem w ekranie pracujący w rozdzielczości 2260 na 816 pikseli. Przedni panel jest praktycznie nim cały wypełniony, wreszcie użytkowanie go będzie miało więcej sensu.

Wewnętrzny panel 7.6 cala (zwiększony o 0.3 cala) ma rozdzielczość 2208 na 1768 pikseli. Po rozłożeniu całości nie po pierwsze nie ujrzymy paskudnego wielkiego notcha po prawej stronie. Został zastąpiony oczkiem aparat wyciętym w ekranie. Całościowo smartfon wygląda lepiej.

Specyfikacja jest solidna, ale czy adekwatna do ceny?

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G ma być napędzany przez Snapdragona 865+ nawet na rynku europejskim. Jeśli nie dostaniemy Exynosa, będzie to zdecydowanie najlepszy Samsung w tym roku dostępnym w Europie. Do dyspozycji procesor ma mieć 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na dane użytkownika UFS 3.1 (poprzednik miał 3.0). Zasilany będzie 4500 mAh ogniwem z 20 W szybkim ładowaniem po kablu.

Składany smartfon zostanie wyposażony w 5 aparatów. Trzy na tyle oraz 2 do selfie:

Główny obiektyw 12 Mpx z światłem f/1.8

Ultraszeroki kąt 12 Mpx f/2.2

Teleobiektyw 12 Mpx f/2.4 oferujący 2 krotny zoom optyczny i 10x cyfrowy

2 obiektywy do selfie 10 Mpx f/2.2

W aspekcie łączności, możemy spodziewać się topowych modułów. Jest 5G, WiFi 6 Bluetooth oraz NFC do płatności zbliżeniowych.

Warto zaznaczyć, że główny ekran może pracować w standardowych 60Hz oraz adaptacyjnym trybie (aż do 120Hz). Funkcję znamy tą już z Note 20 Ultra. Smartfon “inteligentnie” wykrywa co w danym momencie robimy aby nie zużywać takich dużych ilości mocy. W praktyce działa to nie zawsze tak jakbyśmy chcieli, przy niektórych treściach m. innymi przy scrollowaniu wyższe odświeżanie jest miłe dla oka, telefon dostosuje to za nas i pracować w niższej.

Cena, dostępność

Dostając topowe składane trzeba liczyć się z ceną, która nie jest mała. Smartfon ma kosztować w kraju nad wisłą 8799 zł. Zamówienia w przedsprzedaży można składać do 17 września.