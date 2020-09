Jeszcze dwa lata temu za najmocniejszego wówczas na rynku mobilnych technologii smartfona z portfolio chińskiego producenta płaciliśmy około 2500 zł. Zakładając, że był to model najlepiej wyposażony bez żadnych ustępstw, jednak bez przeszkód można było znaleźć urządzenia zauważalnie tańsze, a również z najmocniejszymi bebeszkami za 1700 zł. Niestety czar ten prysł w ubiegłym roku i niemal wszystkie smartfony chińskiego producenta zauważalnie podrożały.

Co ciekawe Xiaomi nie wdrożyło jakiejś nowej specjalnie drogiej technologii, jedyne na co zwracają uwagę to wyższa cena układów z modułem 5G, ale to moim zdaniem również jest naciągane i nie obrazuje w pełni przyczyny nagłego wzrostu cen. Jednak możliwe, że chociaż w części chiński producent powróci do swoich wcześniejszych cen. Kilka dni temu miałem okazję pisać newsa na temat nowej linii urządzeń od Xiaomi – Mi 10T. Dwa modele z tej linii czyli Xiaomi Mi 10T oraz Mi 10T Pro mają być flagowcami, więc naszpikowanymi technologią urządzeniami, a te w ostatnim czasie przekraczały kwoty 3500 zł.

Według przeciekowych informacji w Indiach model ten został wyceniony na około 1800 zł w przeliczeniu na złotówki. Jeśli dodamy do tego wszystkie podatki to możliwe, że model ten można byłoby w Polsce kupić za około 2300 zł, zakładając, że chociażby Xiaomi Mi 10 Pro to koszt ponad 4000 zł to cena wydaje się być zdecydowanie bardziej przystępna. Oczywiście jak na razie powyższe informacje są jedynie plotkami i możliwe, że cena ulegnie zmianie. Ale jeśli jest to zapowiedzieć nowego trendu może być to bardzo dobry sygnał. .

Źródło: pocketnow.com