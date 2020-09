Smartwatchy działających pod kontrolą systemu WearOS w Polsce jest naprawdę niewiele. Głównie wiedzie pod tym względem prym Fossil, a producenci często uruchamiają smartwatche na swoich autorskich technologiach jak chociażby Samsung. Dlatego też tym bardziej, warto przyjrzeć się nadchodzącym wielkimi krokami smartwatchy od chińskiego producenta Oppo.

Po pierwsze Oppo Watch jest dostępny w dwóch wersjach – mniejszej o kopercie 41 mm oraz większej 46 mm. Dzięki relatywnie małym ramkom mamy odpowiednio 1,6 calowy ekran i 1,9 cala wyświetlacza co jest dobrym wynikiem. Od dzisiaj do 6 września włącznie ruszyła przedsprzedaż obu modeli. Dzięki temu, że zamówimy urządzenie już teraz zapłacimy mniej. W przypadku mniejszego modelu zaoszczędzimy dokładnie 100 zł, bowiem w przedsprzedaży kosztuje ten model 899 zł, natomiast sugerowana cena detaliczna to 999 zł. W przypadku większego brata mamy do czynienia z nieco większą oszczędnością bo 150 zł i kupimy go za 1149 zł.

Powyższe promocyjne kwoty będą obowiązywały do 6 września włącznie i powiem szczerze, że na tle innych rozwiązań wyglądają naprawdę dobrze. W przypadku chociażby Fossila czy Samsunga, nie mówiąc już o Apple Watch przyjdzie nam kilkaset złotych więcej. W niedalekiej przyszłości otrzymamy sample testowe urządzeń, wówczas będziemy mogli się przekonać jak sprawują się najnowsze urządzenia od chińskiego producenta.

Jesteście zainteresowani zakupem Oppo Watch? Czy jednak wolicie zwykłe smartbandy takie jak Xiaomi Mi Band 5? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: informacja prasowa