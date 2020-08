O tym, że producenci sprzętu mobilnego pracują nad taką technologią, która umożliwi fizyczną likwidację notcha wiemy już od pewnego czasu. Pierwsze informacje docierały do nas już jakieś dwa lata temu, jednak do tej pory to rozwiązanie finalnie nie trafiło do seryjnej produkcji. Według najnowszych plotek to ZTE jako pierwsze wprowadzi podobne rozwiązanie w swoim flagowcu czyli Axon 20 5G. Jednak w między czasie to Xiaomi chwali się działającą wersją takiej technologii.

We’re proud to present the latest masterpiece from our Xiaomi engineers: 3rd Generation Under-Display Camera Technology! True full-screen displays are just around the corner! We're planning on putting this into mass production next year. Stay tuned! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/DrKeL8wZUg — Shou Zi Chew (@ShouZiChew) August 28, 2020

Pokaz możliwości najnowszej technologii Xiaomi zaprezentował na swoim profilu na Twitterze Shou Zi Chew, który jest szefem Xiaomi, więc informacja idzie z pierwszej ręki. Początkowo inżynierowie od chińskiego producenta byli w stanie zarezerwować tylko 1 z 4 pikseli na wyświetlanie właściwego obrazu. Pozostałe musiały być transparentne tak by światło docierało do samego aparatu. Teraz dzięki specjalnej technologii mogą być wykorzystane wszystkie cztery piksele, a do aparatu światło dociera poprzez mikroskopijne przerwy pomiędzy pikselami. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyświetlany obraz nie jest w żaden sposób zniekształcony, a dodatkowo jakość wykonywanych zdjęć za pomocą przedniego obiektywu w żaden sposób nie powinna się różnić od standardowego aparatu.

Rozwiązanie wygląda naprawdę ciekawie i liczę, że w niedalekiej przyszłości będzie dostępne dla wszystkich urządzeń, a nie tylko flagowców. Xiaomi zapowiada, że już w przyszłym roku to rozwiązanie trafi do masowej produkcji. Oczywiście jak na razie musimy się wstrzymać z ostateczną oceną tej technologii, dopóki nie otrzymamy działających, seryjnych urządzeń, ale z całą pewnością zmiany idą w dobrym kierunku.

