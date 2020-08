Tytuł poniższego newsa brzmi nieco enigmatycznie, ale mam nadzieję, że zaraz rozwieje Wasze wszelkie wątpliwości. W ubiegłym i bieżącym roku w sprawie ciekawych telefonów zaczęło się robić znacznie ciekawej. Pojawiły się nowe w pełni składane smartfony, które stopniowo podbijają rynek mobilnych technologii. Wcześniej producenci sprzętu mobilnego głównie kombinowali jak dodać notcha czy zmienić położenie aparatu głównego. Teraz jednak sytuacja uległa poprawie i otrzymujemy coraz śmielsze projekty, oczywiście jak na razie nie wiemy do końca czy ujrzą światło dzienne, ale z całą pewnością warto się zainteresować najnowszym rozwiązaniem LG.

LG Wing bo najpewniej tak się nazywa nowy telefon od koreańskiego producenta będzie miał dwa wyświetlacze. Jeden standardowy, który jest w każdym telefonie, drugi z kolei wysuwany o proporcjach jeden do jednego. Dzięki drugiemu wyświetlaczowi zyskujemy dodatkową powierzchnię roboczą, która ma oddzielne zastosowania. Redaktorzy portalu Android Authority przygotowali, krótkie wideo, które pokazuje nam możliwości tego telefonu.

Jak sami widzicie nawigacja w podstawowej formie działa cały czas, a drugi z wyświetlaczy służy do regulacji muzyki i odbierania muzyki niezależnie od pierwszego ekranu. Całość wygląda na bardzo ciekawą konstrukcję. Poniżej z kolei wykorzystanie możliwości dwóch ekranów w grze komputerowej. Na podstawowym wyświetlaczu toczy się normalnie rozgrywka natomiast drugi jest już wykorzystywany do podglądu aktualnego stanu mapy. Również bardzo wygodne rozwiązanie, choć powiem szczerze, zastanawiam się nad tym jak cały system będzie funkcjonował na co dzień. Przy tych specyficznych rzeczach czyli nawigacji czy graniu będzie to z całą pewnością świetne rozwiązanie, a w przypadku codziennego korzystania? Nie będzie on zbyt masywny? W jaki sposób cały mechanizm fizycznie będzie działał? Pytań jest całkiem sporo i na razie brak na nie odpowiedzi.

Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalne informacje ze stajni koreańskiego producenta. Z całą pewnością LG Wing może być ciekawą alternatywą dla składanych telefonów od Motoroli czy Samsunga. Co sądzicie o pomyśle LG? Może mieć on rację bytu?

