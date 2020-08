Powiem szczerze, że od pewnego czasu coraz ciężej nadążyć nad nowościami, które przygotowuje dla nas chiński producent. Od dobrych kilku tygodniu niemal co tydzień otrzymujemy nowe urządzenia, a końca nie widać by miała się ta passa skończyć. Nie tak dawno informowaliśmy Was o najpotężniejszym urządzeniu ze stajni chińskiego producenta. Mowa tutaj o Xiaomi Mi 10 Ultra, który notabene nie opuści Chiń, jednak nie wszystko stracone, bowiem już teraz Chińczycy przygotowują linię urządzeń oznaczonych jako Mi 10T. Co przyniesie ze sobą?

Sumarycznie światło dzienne mają ujrzeć trzy telefony z tej linii czyli Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Lite oraz najpotężniejszy z nich Xiaomi Mi 10T Pro. Do tej pory najwięcej informacji w internecie pojawiło się właśnie na temat najmocniejszego spośród całej trójki rodzeństwa. Xiaomi Mi 10T Pro bo o nim mowa ma mieć zaimplementowany najnowszy układ Qualcomma – Snapdragona 865+, który oczywiście powinien oferować wsparcie dla technologii 5G. Do tego dojdzie potężny 108 Mpx główny aparat, a sumarycznie podstawowy aparat będzie miał poczwórny główny obiektyw. Według przecieków ekran będzie pracować z odświeżaniem na poziomie 144 Hz oraz baterię o pojemności 5000 mAh.

W przypadku pozostałych modeli czyli Xiaomi Mi 10T oraz Mi 10T Lite nie wiemy zbyt wiele. Pierwszy z modeli będzie flagowcem jednak z drobnymi „uszczupleniami” w porównaniu do wersji Pro Z plotek wynika, że otrzymamy główny obiektyw o matrycy 64 Mpx, ale nadal sercem urządzenia pozostanie Snapdragonem 865+. W przypadku wersji Lite nie mamy żadnych konkretnych informacji. Myślę, że w przeciągu kilku najbliższych tygodni otrzymamy kolejne dane związane z nową linią urządzeń od chińskiego producenta.

Jak na razie nie wiemy kiedy konkretnie oficjalnie ujrzy światło dzienne nowa linia smartfonów od Chińczyków. Nie pozostaje nam nic innego jak czekać uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne informacje na temat Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10T czy Xiaomi Mi 10T Lite.

Źródło: pocketnow.com