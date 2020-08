OnePlus to marka, która przede wszystkim celowała w najwyższą półkę cenową. Co roku od pewnego czasu otrzymywaliśmy co najmniej dwa flagowe modele. Oczywiście były drobne skoki w bok, np. w postaci telewizorów czy słabszego urządzenia ze średniej półki. W bieżącym roku mieliśmy okazję poznać OnePlus Nord, a teraz przyszła kolej na następny model. Jakie będzie najnowsze urządzenie ze stajni chińskiego producenta?

Według plotek najnowsze urządzenie OnePlus będzie kryło się pod nazwą OnePlus Clover i wbrew pozorom nie będzie aż tak bardzo budżetowym rozwiązaniem jak sugerowały pierwsze plotki. Według najnowszych przecieków sercem najnowszego urządzenia OnePlus będzie układ Qualcomma czyli Snapdragon 460 wraz z 4 GB pamięci operacyjnej RAM, którą uzupełni 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Tę z kolei będzie można rozszerzyć przy pomocy karty microSD. OnePlus Clover zostanie wyposażony w całkiem pokaźny 6,52 calowy wyświetlacz, który pracować będzie z maksymalną rozdzielczością HD+. W telefonie zostanie zaimplementowane ogniwo o pojemności 6000 mAh, dodatkowo będzie wsparcie dla technologii szybkiego ładowania o mocy 18 W. Główny aparat będzie miał trzy obiektywy, główny 13 Mpx i świetle f/2.2 natomiast pozostałe dwa to 2 Mpx jednostki, ale o nich jak na razie nie wiemy nic więcej.

Według plotek najnowszy budżetowy smartfon OnePlus będzie wyceniony na poziomie 200$ co w przeliczeniu na złotówki i dodaniu odpowiednich podatków daje kwotę na poziomie około 1000 zł. Telefon na sklepowych półkach powinien się jeszcze pojawić w tym roku. Początkowo w Indiach oraz Ameryce Północnej, a później również na całym świecie.

