Marka Wiedźmin zdecydowanie jest tytułem eksportowym naszego kraju. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci na świecie „made in Poland” jest właśnie Geralt. Dowodów na światowy sukces jest cała masa. Szlak przecierały dwie pierwsze gry ze stajni CDProjekt RED, trzecia część największa i zdecydowanie najlepsza miała łatwiejsze zadanie utorowane przez poprzedniczki, ale to właśnie Wiedźmin 3: Dziki Gon dał światową sławę Geraltowi i twórcy pierwowzoru. Po kilku latach od premiery powstał serial Wiedźmin stworzony przez amerykańskiego streamingowego giganta Netflixa. Widać, że Amerykanie chcą kuć żelazo póki gorące, bowiem już teraz powstaje drugi sezon głównego serialu, a także animacja i drugi serial aktorski. A to nie koniec atrakcji dla fanów Wiedźmina.

Twórcy gry komputerowej CDProjekt RED właśnie zapowiedziało nową mobilną grę w tym uniwersum – The Witcher: Monster Slayer. Wielu już teraz określiło ten tytuł Pokemon Go w nowej skórce. Po części jest to prawda, bowiem podstawowa zasada gry czyli rozszerzona rzeczywistość i chodzenie po prawdziwym świecie w poszukiwaniu przeciwników pozostało bez zmian, jednak liczę że mimo wszystko Spokko (twórcy gry, którzy jakiś czas temu zostali wykupieni przez CDProjekt RED) dorzucą sporo nowości. Plotki wspominają o ciekawej walce, ale również o dodatkowych zadaniach. Bez dodatkowej ciekawej zawartości historii The Witcher: Monster Slayer może zostać odebrany jako zwykły klon Pokemon Go.

Gra ma zadebiutować na Androidzie oraz iOS do końca bieżącego roku. Podobnie jak pozostałe gry z tej kategorii zarówno w sklepie Google Play jak i Apple App Store produkcja ma być dostępna za darmo. Czekacie na najnowszą grę w świecie Wiedźmina? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: informacja prasowa