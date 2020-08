Koreański producent w swoim portfolio ma kilka różnych cenowo rodzin smartfonów i tabletów. Począwszy od nieco tańszych modeli „A” czy „M”, poprzez droższe flagowe rozwiązania „S” czy „Note”. Może się okazać, że już w przyszłym roku Koreańczycy zdecydują się na zamknięciu swojej flagowej linii. O które smartfony chodzi?

Cała sprawa dotyczy przede wszystkim linii Galaxy Note, co dosyć dziwi ze względu na fakt, że Samsung co roku wydawał nowe generacje urządzeń z rysikiem S-Pen, a także rozbudowywał tę linię o kolejne nowości. Najprawdopodobniej koreański producent chce się skupić na mniejszej ilości flagowych modeli i rozwiązania znane nam z Galaxy Note przeszły by do linii Galaxy S i chociażby rysik otrzymałby Galaxy S30 Ultra, którego najpewniej zobaczymy w pierwszym kwartale przyszłego roku. S-Pen pojawić się również może w przypadku linii składanych modeli czyli Galaxy Fold, co również nie byłoby głupim rozwiązaniem. Przy tak dużym wyświetlaczu rysik może być dobrym dodatkiem. Oczywiście jak na razie wszystkie powyższe informacje są jedynie plotkami, więc do ich realizacji może w ogóle nie dojść.

Co sądzicie o ubiciu serii Galaxy Note przez Samsunga? Marce wyjdzie na dobre połączenie Galaxy Note oraz Galaxy S? Może to rodzina składanych smartfonów przejmie miejsce Galaxy Note? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o całej sytuacji. Osobiście jestem tak przyzwyczajony do dwóch flagowych serii koreańskiego producenta, że jak na razie nie mogę sobie wyobrazić Samsunga bez swoich flagowych phabletów.

