Xiaomi dwa lata temu wydało bardzo taniego flagowca, który w zamyśle miał konkurować z o wiele droższymi urządzeniami. Pocophone F1 kosztował około 1500 zł i miał być bardzo rozsądnie cenową odpowiedzią na inne urządzenia działające ze Snapdragonem 845. W tym roku Xiaomi wypuściło Poco F2 Pro, smartfon który ma taki sam cel – być flagship killerem chociaż z poprawionymi mankamentami swojego poprzednika. Jak tani flagowiec sprawuje się w codziennym użytkowaniu? Zapraszam do recenzji!

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Smartfon przychodzi do nas w charakterystycznym czarnym opakowaniu. Wszystkie urządzenia Xiaomi (nie redmi) w tym roku posiadają takie pudełko. Opakowanie jest eleganckie, minimalistyczne bowiem nie posiada żadnych grafik tylko nazwę telefonu z żółtą czcionką oraz informacją, że mamy do czynienia z urządzeniem z modułem 5G. W pudełku znajdziemy szybką 33W ładowarkę sieciową, kabel USB-C i plastikowe przezroczyste etui.

Patrząc na komponenty zawarte w Poco F2 Pro można się naprawdę pozytywnie zaskoczyć. W smartfonie poniżej 2500 zł otrzymujemy topowy układ Qualcomma Snapdragon 865. Procesor ma do dyspozycji 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Do zestawu dochodzi także ekran AMOLED i dosyć standardowa bateria 4700 mAh. Jednym słowem, rewelacja. W konkurencyjnych smartfonach na próżno szukać takiej specyfikacji w tej cenie.

Jakość wykonania i design

Poco F2 Pro w porównaniu do swojego poprzednika jest wykonany flagowo. Z plastiku i szkła nieznanej generacji dostajemy front jak i tył pokryte szkłem Corning Gorilla Glass 5, przedzielone aluminiową ramką.

Zacznę więc od właśnie ramek. Na prawej krawędzi telefonu ujrzymy przycisk do wybudzania urządzenia w kolorze czerwonym – a więc ciekawie wyróżnionym jak i regulacji głośności. Dół to pojedynczy głośnik, złącze USB-C oraz uszczelniona tacka na dwie karty nanoSim – a więc nie mamy możliwości rozbudowy pamięci. Na górnej części korpusu znajduje się wysuwany moduł aparatu, złącze słuchawkowe jack 3.5 mm, mikrofon oraz dioda podczerwieni.

Jako iż mamy tu wysuwany aparat możemy mówić tu o konstrukcji praktycznie bezramkowej. Przód to praktycznie tylko ekran, małe ramki wokół wyświetlacza z niewiele większym podbródkiem. Miałem okazję testować fioletowy wariant kolorystyczny. Jest on naprawdę ciekawy patrząc na plecki urządzenia. Ogromnym plusem jest fakt, że szkło jest matowe – a więc nie zbiera tak odcisków palca. Z tyłu także można pokusić się o stwierdzenie, że producent inspirował się inną marką. Na rewersie smartfona jest okrągła wyspa na aparaty z ciekawym okrągłym wycięciem w kształcie okręgu. Muszę stwierdzić, iż telefon wygląda bardzo dobrze i oryginalnie na tle konkurencji.

Wyświetlacz

Urządzenie zostało wyposażony w duży, 6.67 calowy ekran pracujący w rozdzielczości 1080 x 2400 px, co daje nam 395 ppi. Matryca została wykonana w technologii AMOLED, odświeżana jest w bazowych 60 Hz. Ekran pokrywa 87.2 % przedniego panelu.

Doznania z korzystania urządzenia dzięki tak dobremu wyświetlaczowi są potęgowane. Matryca AMOLED poza takimi funkcjami jak Always on gwarantuje nam prawdziwe czernie, nieskończony kontrast, bardzo dobre kąty widzenia czy genialnie odwzorowane barwy. Jasność minimalna jak i maksymalna jest także na świetnym poziomie. W pełnym słońcu nawet włącza tryb słoneczny – a więc podświetla się jeszcze bardziej.

Aparat Fotograficzny

Kwestia fotografii jest jedną z kompromisów, dzięki którym dostajemy tak kompletne urządzenie. Poco F2 Pro został wyposażony w zestaw 4 obiektywów. Główna matryca ma rozdzielczość 64 Mpx z przysłoną f/1.89, mamy też szeroki kąt 13 Mpx z światłem f/2.4. Dodatkowymi mniej użytecznymi oczkami są 5 Mpx aparat super makro oraz 2 Mpx czujnik do detekcji głębi. Trzeba zaznaczyć, że żaden obiektyw nie jest stabilizowany optycznie oraz fakt, że nie mamy tu optycznego przybliżenia – obraz jest cropowany cyfrowo z głównej matrycy.

Aplikacja aparatu Xiaomi jest bardzo prosta i intuicyjna. Na górze interfejsu standardowo mamy tryby AI, HDR. Zobaczymy też przyciski do przełączania się między obiektywami, oraz przybliżenie cyfrowe 2 krotne. Aby wywołać przydatne tryby takie jak nocny, czy 64 Mpx zdjęcia musimy zajrzeć do zakładki “więcej”.

Przechodząc do zdjęć powiedzieć, że jest dobrze. Trzymając się wyższej średniej półki cenowej – tak można określić zdjęcia wykonane Poco. Za dnia jest wiele szczegółów, barwy są odpowiednio odwzorowane – mamy możliwość “podkręcenia” za pomocą trybu AI. Główny obiektyw jak i szeroki kąt nieznacznie się różnią od siebie w kwestii kolorystyki. Zdjęcia nocne potrzebują nieco więcej światła przy głównym obiektywie, standardowo aby wykonać dobre zdjęcie szerokim kątem potrzeba naprawdę dobrych warunków oświetleniowych. Poniżej zamieszczam przykładowe fotografie.

Poco F2 Pro nagrywa maksymalnie w jeszcze nieco niemającej sensu rozdzielczości 8k przy 24/30 FPS. Xiaomi poszło nieco za trendami, gdyż inne flagowce z tego roku mają takową funkcję. Do zestawu dochodzą także rozdziałki od 720P 30FPS aż do 4K FPS. Filmy są stabilizowane od trybu 4k/30FPS w dół. Można także nagrywać wideo super makro w rozdzielczości 1280 x 720 Px przy 30 FPS. W zakładce więcej znajdziemy także zwolnione tempo 720 / 1080P w 120/240/960 klatkach na sekundę. Nagrania smartfonem są szczegółowe, pełne detali. Przy nagrywaniu jednak nie da się przełączyć między głównym a szerokim kątem.

Przedni obiektyw jest wysuwany przez specjalny mechanizm i ma rozdzielczość 20 Mpx oraz przysłonę f/2.2. Zdjęcia typu selfie są szczegółowe, z odpowiednim odwzorowaniem kolorów. Rozmazanie drugiego planu w trybie portretowy mdziała bezproblemowo, istnieje możliwość upiększania twarzy. Zdjęcia wykonane przednim modułem aparatu są jak najbardziej dobre i bez większego zastanowienia mogę pokusić się o stwierdzenie, że będą idealne na media społecznościowe typu Facebook czy Instagram.

Bateria

Smartfon został wyposażony w ogniwo o pojemności 4700 mAh. Taka wielkość przy tak potężnych podzespołach daje sobie radę. Przy bardziej obfitym korzystaniu Poco na jednym cyklu ładowania pokazuje czasy rzędu 7 godzin SoT. A więc przy aktywnym użytkowaniu jest to wynik około 1/ 1.5 dnia. Gdy rzadziej będziemy sięgać po smartfon, po ładowarkę trzeba będzie sięgać co drugi dzień.

Urządzenie naładujemy od 0 do 100% w niewiele ponad godzinę. Dzięki szybkiej 33W ładowarce po około 70 minutach możemy cieszyć się pełną baterią. Prędkość ładowania jest zdecydowanie na plus.

Zabezpieczenia biometryczne

Producenci smartfonów przyzwyczaili nas do implementacji 2 sposobów dostania się do telefonu. Poco F2 Pro jest wyposażony w optyczny (wykorzystujący światło do mapowania odcisku palca) skaner linii papilarnych zaszyty pod ekranem oraz rozpoznawanie twarzy rozwiązane za pomocą przedniej kamery.

Czytnik linii papilarnych zastosowany w Poco jest naprawdę szybki, praktycznie się nie myli. Sposób działania czyni go gorszym na tle ultrasonicznych skanerów, gdyż w przypadku zabrudzonego czy mokrego palca optyczny myli się bardziej niż ultradźwiękowy. Alternatywnie mamy też nieco wolniejszy sposób autoryzacji – rozpoznawanie twarzy. Zanim moduł się wysunie w większości przypadków zdążymy szybciej odblokować smartfona bezpieczniejszym odciskiem palca.

Oprogramowanie

Telefon działa na Androidzie 10 z autorską nakładką systemową MIUI w wersji 12. Poprawki bezpieczeństwa są z lipca 2020 więc są naprawdę świeże.

Nakładka Xiaomi w wersji 12 została generalną przebudowę. Najnowsza MIUI jest naprawdę inspirowana systemem giganta z Cupertino. Centrum kontroli zostało przebudowane na wzór iOS, powiadomienia są także wywoływane w taki sam sposób jak w iPhone. Generalnie geneza MIUI polegała na inspiracji amerykańską firmą. Względem 11 zostały wprowadzone ogromne zmiany. Cały system jest ozdobiony różnorakimi animacjami. Ciekawą zmianą jest dodanie super tapet, które łączą się z ekranem Always on.

Wydajność

Sercem Poco F2 Pro jest flagowy układ Qualcomma Snapdragon 865 5G rozpędzający się maksymalnie do zegara 2.84 z grafiką Adreno 650. Wspierany jest szybką pamięcią RAM 6 GB LPDDR4X i 128 Gb pamięci ROM UFS 3.1.

Smartfon z taką specyfikacją nie może działać nie flagowo. Codzienne surfowanie po internecie, przeglądanie mediów społecznościowych czy multitasking powoduje, że procesor się nudzi. Zagramy tutaj w najbardziej wymagające tytuły przy maksymalnych nastawach graficznych z bardzo wysokim klatkarzem. Telefon przez cały okres testów ani na ułamek sekundy nie zwolnił, otwarcie wszystkich możliwych aplikacji i swobodne przełączanie się po nich nie robi na procesorze żadnego wrażenia. Aplikacje pozostają przez długi czas na RAMie.

Multimedia

Urządzenie w tej kwestii liczy się z pewnymi kompromisami. Na próżno szukać tu podwójnych głośników stereo, jest głośnik mono który gra po prostu dobrze i w zupełności wystarcza do codziennych zastosowań. Nie zabrakło tu złącza słuchawkowego Jack 3.5 mm – smartfon po podłączeniu zestawu słuchawkowego gra na bardzo dobrym poziomie. Znajdziemy też dedykowany equalizer który inteligentnie dobiera efekty dźwiękowe.

Aspekt odtwarzanych multimediów jest zatem bardzo dobry, codzienna konsumpcja treści stoi jak najbardziej na wysokim poziomie.

Łączność

Smartfon w kwestii łączności nie zawodzi. Do dyspozycji jest dwuzakresowe WiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax działające na częstotliwościach 2.4 oraz 5 GHz. Nie mogło zabraknąć Bluetooth w wersji 5.1, GPS czy też NFC do płatności zbliżeniowych. Jako iż mamy do czynienia ze Snapdragonem 865, procesor posiada moduł 5G a więc przyszłościowo, wraz z większą dostępnością zasięgu takowej sieci będziemy mogli uzyskiwać bardzo wysokie prędkości pobierania jak i wysyłania.

Podusmowanie

Poco F2 Pro to obecnie najtańszy i najbardziej opłacalny flagowiec. Decyzja o podwyższenie poprzeczki cenowej o szczebel wyżej wyszła na dobre. Poniżej 2500 zł otrzymujemy praktycznie wszystko, czego potrzebuje użytkownik. Ekran AMOLED bez notcha czy otworu, super szybki procesor Snapdragon 865 oraz dobre czasy na baterii z szybkim ładowaniem po kablu. Fakt faktem, producent musiał pójść na pewne kompromisy. Nie ujrzymy tu wyższego odświeżania ekranu, topowego zestawu aparatów, ładowania indukcyjnego czy głośników stereo. Patrząc na cenę urządzenia mogę przymknąć oko i serdecznie polecić Poco F2 Pro, każdemu kto szuka topowej specyfikacji w rozsądnej cenie.