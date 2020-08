Kradzież telefonu nie należy do przyjemnych rzeczy. Oczywiście istnieją mechanizmy i oprogramowanie, które zabezpieczy nas w mniejszym lub większym stopniu przed złodziejem, albo go spowolni. Google już od dłuższego czasu zaimplementował system odnajdywania swojego telefonu przy pomocy Map Google’a rozwiązanie miało sporo plusów jednak jednym najpoważniejszym minusem zdecydowanie było brak możliwości działania w trybie offline. Teraz sytuacja uległa zmianie jak na razie dla posiadaczy urządzeń sygnowanych logiem koreańskiego producenta.

Aplikacja Znajdź mój telefon od Samsunga dawała kilka możliwości szukania swojego telefonu, gdy ten zostanie zgubiony czy ukradziony. Jednak teraz doszła kolejna ciekawa funkcjonalność – tryb offline. Nawet gdy nasz telefon będzie miał wyłączony moduł Wi-Fi, połączenia komórkowe itd. Ten będzie poszukiwany przez inne telefony koreańskiego producenta. Nie wiemy jaka będzie dokładność takiego rozwiązania, ale nawet jeśli nie będzie to najbardziej dokładne rozwiązanie to z całą pewnością da możliwość lepszego zlokalizowania telefonu. Warto zaznaczyć, że ta opcja nie jest automatycznie włączona po użyciu aplikacji. Musimy ją sami uruchomić, by nasz telefon dało się odnaleźć nawet w trybie offline.

