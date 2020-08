Oppo jest stosunkowo nowym graczem na polskim rynku. Dzisiejszy uczestnik recenzji Oppo A52 jest średnio półkową alternatywą dla osób, szukających czegoś nowego. Jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu? Zapraszam do lektury recenzji!

Zawartość pudełka i specyfikacja

Oppo A52 dociera do nas w klasycznym dla marki, białym pudełku, z grafiką urządzenia. W środku poza samym smartfonem otrzymujemy 18W ładowarkę sieciową, kabel USB-C oraz silikonowe przezroczysty case. Wyposażenie jest bardzo standardowe dodam, że do niektórych modeli producent dodaje całkiem niezłe słuchawki – tutaj ich zabrakło.

Smartfon jest typowym średnio półkowcem z Snapdragonem z serii 6. Ogromnym plusem, jest fakt, że Oppo A52 ma dużą 5000 mAh baterię. Urządzenie jest bowiem kompletne, zobaczymy tutaj także moduł NFC do płatności zbliżeniowych co jest czasem nieoczywiste dla innych producentów w telefonie poniżej 1000 zł.

Jakość wykonania i design

Telefon jest wykonany tylko adekwatnie do swojej ceny. Plecki jak i korpus wykonane są z tworzywa sztucznego. Na froncie ujrzymy szkło Corning Gorilla Glass trzeciej generacji.

Zaczynając od prawej ramki, jest tam umiejscowiony skaner linii papilarnych w formie przycisku do włączania urządzenia. Możemy się do tego przyczepić, ponieważ jego krawędzie są ostro zakończone. Na dolnej ramce standardowo port USB-C, głośnik oraz złącze słuchawkowe jack 3.5 mm. Lewa strona korpusu to przyciski regulacji głośności oraz slot na tackę kart SIM – mamy tu dual sim z dodatkowym miejscem na kartę microSD.

W kwestii wyglądu – jest nowocześnie i typowo na rok 2020. Na awersie smartfona zobaczymy niewielkie ramki z nieco większym podbródkiem i bardzo modnym otworem na obiektyw aparatu w ekranie umiejscowionym po lewej stronie.

Do testu otrzymałem miętowy nazwany przez producenta “Stream white” wariant kolorystyczny. Gradient ten moim zdaniem naprawdę dodaje urządzeniu uroku. W przypadku innych producentów przejścia kolorów obudów wyglądają nieco tandetnie – w tym przypadku jest to jak najbardziej na duży plus. Na pleckach także nie jest ciężko zauważyć pewne inspiracje innymi markami. Wyspa na aparaty wystająca około 2 milimetry jest niemalże praktycznie taka sama jak w tegorocznej serii A Samsunga.

Aspekt wykonania oraz wyglądu nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jest odpowiednio dobrze w swojej półce cenowej.

Wyświetlacz

Oppo wyposażyło A52 w 6.5 calowy ekran pracujący w rozdzielczości FullHD+ 1080 x 2400 px, co daje nam bardzo dobry wynik równy 405 ppi (zagęszczenie pixeli na cal). Matryca została wykonana w technologii IPS LCD, odświeżane jest w bazowych 60 Hz . Ekran pokrywa 83.4% frontu.

Mając do czynienia z matrycą IPS musimy się liczyć z niedoświetleniem ekranu po bokach oraz wokół wcięcia. Czernie podchodzą pod bardziej kolor szary – szczególnie można zwrócić uwagę na to przy włączonym trybie nocnym. Poza tym, ekran spisuje się dobrze. Jasność minimalna i maksymalna są na odpowiednim poziomie, a więc obsługa w pełnym słońcu jest jak najbardziej możliwa.

Podsumowując ekran Oppo A52 jest dobry oraz jak najbardziej adekwatny do swojej półki cenowej. Konsumpcja treści zadowoli większość potencjalnych użytkowników.

Aparat Fotograficzny

Oppo A52 został wyposażony w estetyczną wyspę skrywającą poczwórny moduł aparatów. Główny obiektyw ma rozdzielczość 12 Mpx oraz przysłonę f/1.8, obok niego znajdziemy drugi użyteczny – 8 Mpx ultra szeroki kąt z polem widzenia 119 stopni i światłem f/2.22. Do zestawu otrzymujemy także 2 Mpx obiektyw makro oraz czujnik TOF.

Aplikacja aparatu chińskiego producenta jest przemyślana i czytelna. Praktycznie wszystko mamy na miejscu, przyciski do przełączania się pomiędzy obiektywami czy aż do 5x zoomu elektronicznego. Znajdziemy tu także tryb nocny działający dla obu obiektywów. Jedynie do czego mogę się przyczepić, to automatycznie przełączający się tryb makro po przyłożeniu telefonu bliżej obiektu. Ręczne włączenie tego trybu byłoby bardziej wygodne i intuicyjne.

Przechodząc do zdjęć mam mieszane uczucia, z jednej strony główny aparat wykonuje dobre, pełne detali zdjęcia z poprawnym odwzorowaniem barw. Tryb nocny także nie zawodzi, naświetla odpowiednio długo kadr i możemy przy słabszym oświetleniu uzyskać w miarę szczegółowe efekty. Przechodząc na szeroki kąt można się nieco zawieść. Detali jest tu o wiele mniej, kolorystyka się różni od fotografowanego obiektu. Nocą może on być tylko ciekawostką, nie możemy mówić tu o dobrym zdjęciu.

Oppo A52 nagrywa maksymalnie w 4k przy 30 klatkach na sekundę, trzeba dodać, że nawet niższe rozdzielczości są w 30fps. Nie ma także możliwości włączenia stabilizacji elektronicznej. Szeroki kąt nagrywa maksymalnie w 720p przy 30 fps. Smartfon ten nie jest zdecydowanie urządzeniem do nagrywania filmów, w ostateczności korzystałbym z głównego obiektywu. Filmy są po prostu poprawne.

Przedni obiektyw umiejscowiony w otworze typu punch-hole ma rozdzielczość 8 Mpx oraz przysłonę f/2.0. Do jego działania nie można się przyczepić. Zdjęcia typu selfie są w miarę szczegółowe przy dobrym oświetleniu. W aplikacji aparatu znajdziemy też kilka funkcji do upiększania twarzy. W trybie portretowym smartfon nieźle sobie radzi z rozmyciem drugiego planu.

Podsumowując, Oppo A52 w aspekcie fotografii działa tylko odpowiednio do swojej półki cenowej. Do podstawowych, wakacyjnych czy codziennych potrzeb zestaw aparatów smartfona powinien zdecydowanie wystarczyć mniej wymagającym użytkownikom.

Bateria

Smartfon został wyposażone w duże ogniwo o pojemności 5000 mAh. Jest to zdecydowanie najmocniejszy element Oppo A52. Urządzenie bowiem po jednym, pełnym cyklu ładowania potrafi wytrzymać od 8 aż do 9 godzin. Patrząc na to, przy bardziej obfitym wykorzystaniu telefonu po ładowarkę będziemy musieli sięgać co 2 dni.

Kwestia ładowania urządzenia pozostawia pewien niesmak. Pomimo implementacji szybkiej, 18W ładowarki smartfon potrzebuje 2.5 godziny aby wypełnić ogniwo 0-100%. Fakt ten, może zostać jak najbardziej wybaczony przez fakt czasów SoT na jednym ładowaniu.

Zabezpieczenia biometryczne

Telefon jest wyposażony w aktywny skaner linii papilarnych jako przycisk do wybudzania urządzenia oraz rozpoznawanie twarzy wykonywane w 2D za pomocą przedniej kamery.

Pierwszy sposób działa naprawdę błyskawicznie, wystarczy przyłożyć palec i błyskawicznie smartfon zostaje odblokowany. Drugi sposób także działa natychmiastowo, lecz musimy mówić tu o mniejszym bezpieczeństwie. Standardowo możemy wybrać czy skan twarzy przenosi nas do ekranu głównego, czy trzeba przesunąć palcem w górę żeby odblokować.

Oprogramowanie

Oppo A52 pracuje na Androidzie 10 z autorską nakładką systemową ColorOS 7.1. Poprawki z bezpieczeństwa są z maja 2020 roku, a więc relatywnie świeże.

Nakładka systemu od Oppo jest moim numerem jeden w kwestii wyglądu i funkcjonalności. Nakładka uległa zmianom na przestrzeni lat – można powiedzieć że w bardzo dobrym kierunku. ColorOS jest przejrzysty, wszystko jest na należytym miejscu. Entuzjaści czystego androida kupując telefon od Oppo na pewno się nie zawiodą – system jest naprawdę prosty. Mamy tu gesty takie jak 3 palce w dół aby wykonać zrzut ekranu, w górę aby włączyć tryb dzielenia ekranu. Przydatną funkcją jest także pasek boczny gwarantujący szybki dostęp do wszystkich przydatnych funkcji z możliwością konfiguracji.

Wydajność

Smartfon jest napędzany przez znany średnio półkowy procesor z nieco tańszych urządzeń. Sercem telefonu jest Snapdragon 665 rozpędzający się maksymalnie do zegara 2.0 GHz z grafiką Adreno 610. Wspierany jest on przez 4GB pamięci operacyjnej i 64GB pamięci UFS 2.1 na dane użytkownika gdzie 40GB jest domyślnie wolne.

Telefon oferuje korzystającemu tylko bardzo podstawową wydajność. Oppo A52 czasem ma problemy z działaniem, zdarzają się często przycięcia animacji czy sytuacji gdzie urządzenie musi się dłużej zastanowić. W kwestii gier możemy pograć w bardziej wymagające tytuły typu PUBG Mobile przy niższych nastawach graficznych oraz często spadkami poniżej tych 30 FPS. Trzeba odnotować to, że smartfon potrafi się znacznie nagrzewać nawet przy dłuższych sesjach korzystania z aplikacji social mediów.

Multimedia

Oppo wykonało ciekawy ruch wyposażając A52 w głośniki stereo – tak funkcja której brakuje nawet w niektórych flagowcach. Fakt faktem, nie są może to najlepiej działające głośniki, szczególnie przy maksymalnej głośności ale nie jest to coś do czego powinienem się przyczepiać, wszak mówimy tu o urządzeniu za mniej niż 1000 zł. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego mamy możliwość włączenia opcji Real HD Sound, która znacznie poprawia jakość odtwarzanego dźwięku.

Oppo A52 jest więc dobrym urządzeniem w codziennej konsumpcji treści multimedialnych.

Łączność

Smartfon jest wyposażony w dwuzakresowy moduł WiFi 802.11 a/b/g/n/ac działający na częstotliwośćiach 2.4 i 5 GHz. A52 ma także Bluetooth 5.0, GPS który działa bez zastrzeżeń. Do zestawu dochodzi NFC do płatności zbliżeniowych. Zestaw więc jest kompletny.

Podsumowanie

Oppo A52 to bardzo dobry średniak oferujący odpowiednie możliwości do swojej ceny. Smartfon jak najbardziej mogę polecić mniej zaawansowanym użytkownikom, którzy chcą kompletne urządzenie w cenie poniżej 1000 zł. Wszystko jest jak najbardziej na miejscu poza mankamentami, które muszę wybaczyć średnio półkowcowi. W cenie 899 zł jest jednym z najlepszych urządzeń jakie można obecnie kupić.