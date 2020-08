Koreański producent od pewnego czasu rozpoczął ofensywę jeśli chodzi składane telefony. Zdecydowanie przewodzi w tej kategorii mając na swoim koncie już dwa zupełnie różne linie składanych telefonów. Galaxy Fold już ma swojego następcę, a Galaxy Flip z kolei otrzymał kilka różnych wersji. Do tego duetu możliwe, że dołączy kolejny telefon składany sygnowany logiem koreańskiego producenta.

Oczywiście jak na razie poniższe informacje są plotkami, więc może być później problem z ich realizacją, ale jak to bywa w tego typu informacjach zawsze jest w nich ziarno prawdy. Według danych, które pojawiły się na zagranicznych serwisach technologicznych Samsung już od pewnego czasu szykuje „budżetową” wersję składanego telefonu. Słowo „budżetowy” jest w cudzysłowie ze względu na to, że nie możemy liczyć na telefon za kilkaset złotych. Samsung według plotek celuje w półkę cenową około 1100 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki i dodaniu podatków najpewniej będzie oscylować w granicy około 5000-5500 zł. To znacznie mniej niż w przypadku pierwszej generacji Galaxy Folda, który trafił do Polski w sugerowanej cenie detalicznej na poziomie 10 tysięcy złotych. Jak na razie o samym telefonie nie wiemy nic więcej, informacją, która potwierdza istnienie telefonu jest to z firmy, która zajmuje się certyfikacją tego typu urządzeń jeśli chodzi o Wi-Fi.

Jak na razie musimy się uzbroić w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia ze stajni koreańskiego producenta. Myślę, że kolejne tygodnie przyniosą ze sobą znacznie więcej informacji na temat nowego składanego telefonu od Samsunga. Sam jestem ciekaw na czym będzie polegać budżetowość tego rozwiązania i czy faktycznie będziemy mogli kupić taki telefon za mniej niż 6000 zł.

Czekacie na nowego składanego Samsunga? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o całej sytuacji.

Źródło: gsmarena.com