Do tej pory urządzenia sygnowane logiem koreańskiego producenta nie grzeszyły dużymi bateriami. Nawet jeśli producent sprzętu miał do dyspozycji całkiem spory wyświetlacz i bryłę urządzenia rzadko kiedy przekraczały one pojemność ponad 5000 mAh. Ostatnio pojawił się smartfon z linii „M” czyli Galaxy M21, który przełamał tę regułę, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jednak kolejny model zyska pojemną baterię.

Według przeciekowych informacji będzie to Samsung Galaxy M51, który ma mieć zaimplementowane ogniwo o pojemności aż 7000 mAh. Całkiem spora pojemność, zakładając że dzisiaj standardem są ogniwa około 4000 mAh. Liczę, że Samsung zaimplementuje odpowiednio szybkie ładowanie, plotki sugerują że będziemy mogli ładować telefon z maksymalną mocą 25 W. Reszta specyfikacji już tak szczególnie nie zaskakuje. Otrzymamy ekran o przekątnej 6,67 cala, a sercem telefon ma zostać mocny układ Qualcomma czyli Snapdragon 730 wraz ze wsparciem dla 8 GB pamięci operacyjnej RAM. W przypadku aparatów mamy tylko informację o głównej jednostce czyli 64 Mpx „oczku”.

Jak na razie nie wiemy kiedy dokładnie telefon zadebiutuje w Europie jak i w Polsce. Przeciekowe informacje sugerują, że pierwszymi rynkami na których pojawi się Galaxy M51 będzie Rosja oraz Indie, a dopiero w kolejnym „rzucie” pozostałe rynki. Chwilę będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość jednak mimo wszystko myślę, że najnowszy telefon od koreańskiego producenta może być ciekawą alternatywą do podobnych rozwiązań już dostępnych na rynku.

Źródło: pocketnow.com