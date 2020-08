W ostatnim czasie Samsung mocno zaskakuje i na szczęście dla nas pozytywnie. Wczoraj miałem okazję pisać na łamach MobileWorld24.pl na temat aktualizacji dla flagowców z bieżącego roku czyli linii Galaxy S20. Update nie jest żadnym zaskoczeniem, bowiem Samsung zawsze udostępniał nową wersję nakładki, dla swoich najmocniejszych urządzeń, ale czas tutaj odgrywał znaczącą rolę. W dzień debiutu Galaxy Note 20 pojawiła się równocześnie nowa łatka do nakładki w wersji 2.5. Dzisiaj jednak oficjalnie pojawiły się informacje, że kolejne urządzenia otrzymają podobną aktualizację.

Mowa w tym wypadku o serii Galaxy S9, czyli Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ oraz Galaxy Note 9. Ostatnią aktualizacją jaką otrzymały powyższe telefony był One UI w wersji 2.1, więc dla użytkowników tego modelu to bardzo dobre rozwiązanie i dobra zmiana. Do tej pory koreański producent swoje flagowe modele aktualizował przez dwa lata od premiery, jednak w ostatnim czasie podawał informację, że rozszerzył zakres wsparcia do trzech lat, jednak było mówione to w kontekście aktualizacji do nowszych wersji systemu sygnowanego zielonym robocikem. Prócz wcześniej wspomnianych modeli z linii Galaxy S9 również mocniejsze średniopółkowe rozwiązania czyli Galaxy A, czy Galaxy Tab otrzymają odpowiedni update. Pełną listę urządzeń znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10 5G

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Fold 5G

Samsung Galaxy Fold

Wasze urządzenia pojawiły się na powyższej liście? Dotarł już update dla Galaxy S20 do Waszych telefonów?

Źródło: informacja prasowa