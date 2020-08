Dzisiaj oficjalnie na polskich sklepowych półkach pojawiła się najnowsza linia urządzeń koreańskiego producenta czyli Samsung Galaxy Note 20. Wraz z nowymi telefonami pojawiła się nowa wersja autorskiej nakładki koreańskiego producenta – One UI w wersji 2.5. Do tej pory aktualizacja wcześniejszych flagowców do nowej nakładki trwała około miesiąca, dwóch, a Samsung w tym przypadku zaskoczył wszystkich udostępniając łatkę już w dniu premiery nowej linii urządzeń.

Update właśnie zaczął się pojawiać na urządzeniach Galaxy S20 wraz z modułem 5G. Na pierwszy rzut poszli użytkownicy z Niemiec, Holandii czy Węgier, jednak to najpewniej kwestia następnych kilku, kilkunastu godzin gdy pojawi się również u nas w Polsce.

Jakie nowości przynosi ze sobą najnowsza wersja nakładki One UI 2.5? Nowości jest całkiem sporo, ale nie ma wśród nich czegoś szczególnie rewolucyjnego. Dla tych, którzy korzystają na co dzień z DeXa to na pewną dobrą informacją będzie to, że telefon działać będzie w tym trybie bezprzewodowo, co jest sporym ułatwieniem. Drugą większą nowością jest tryb Pro dla nagrywania filmów. Reszta zmian to głównie kosmetyka i nie ma wśród nich większych nowości.

Dajcie znać w komentarzach czy aktualizacja pojawiła się na Waszych telefonach. Posiadacze urządzeń z linii Galaxy Note 10 czy Galax S10 będą musieli na update chiwlę poczekać do tej pory było to około dwóch miesięcy, ale przy takim przyśpieszeniu wydania łatki w przypadku Galaxy S20 możemy liczyć, że update pojawi się wcześniej.

