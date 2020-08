Producenci sprzętu mobilnego zaczynają powoli odkrywać karty. Sezon ogórkowy właśnie się kończy, więc wrzesień i październik będą zdecydowanie bardziej owocne w większe premiery smartfonów. Dzisiaj plany oficjalnie potwierdził amerykański gigant z Mountain View.

W najbliższym czasie Google ma dwie zaplanowane premiery czyli Pixel 5 oraz średniopółkowca 4A 5G. Pierwszy z nich będzie najpewniej flagowcem, albo mocnym średniakiem. Przeciekowe informacje sugerowały, że Google sięgnie ponownie po układ Qualcomma lecz z mocnej średniej półki czyli Snapdragona 765G, a nie jak oczekujemy Snapdragona 865. Reszta specyfikacji urządzenia nie jest znana, ale najpewniej uzyskamy baterię o pojemności 3080 mAh oraz ekran 6,7 calowy. Wyświetlacz będzie miał zdecydowanie mniejsze ramki wokół wyświetlacza niż to miało miejsce w Pixelu 4. W tym roku Google ma zrezygnować z drugiej większej wersji urządzenia. Ten model będzie dostępnych w dwóch wersjach kolorystycznych czyli zielonej oraz czarnej. Drugi z modeli to średniopółkowiec tylko, że w dodatkowym modułem 5G. Tutaj jednak zyskamy jedynie wersję czarną.

Według przeciekowych informacji Pixel 5 oraz Pixel 4A zostaną oficjalnie zaprezentowane już 30 września bieżącego roku. Jednak jak to bywało do tej pory Pixele raczej nie pojawią się w normalnej dystrybucji przez Google, co może sugerować całkiem wysokie ceny urządzeń w Polsce. Jednak jak na razie musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne informacje związane z nowymi Pixelami.

