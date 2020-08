Fizyczna QWERTY nie da się tak łatwo zabić – BlackBerry pracuje nad smartfonem z 5G

W lutym tego roku pisałem o zakończeniu współpracy BlackBerry i TCL. Mogłoby się wydawać, że 4 lata niezbyt owocnej współpracy sprawią, że dawny król telefonów z fizyczną klawiaturą nie będzie dalej próbował swoich sił w świecie smartfonów. Kanadyjska firma ledwo przetrwała dekadę zdominowaną przez smartfony, ale postanawia walczyć dalej!

Teksański startup OnwardMobility zajmujący się bezpieczeństwem ogłosił plany wypuszczenia w 2021 roku urządzenie z 5G i fizyczną klawiaturą QWERTY dla marki BlackBerry. Smartfon ma być dostępny na rynku Europejskim i Północnoamerykańskim.

Nie wiemy nic o specyfikacji urządzenia, poza tym, że będzie posiadało klasyczną dla marki, fizyczną klawiaturę QWERTY i, że będzie obsługiwało sieć 5G. Firma wspomniała o nowym projekcie klawiatury, który odzwierciedli wartości marki pochodzące z wrażeń pisania na fizycznej klawiaturze. Wygląda na to, że OnwardMobility ukierunkował swój produkt do klientów korporacyjnych. Firma kładzie nacisk na możliwości wygodnego wykonywania pracy w ruchu oraz na podejście do bezpieczeństwa. Te dwie cechy przyniosły dawny sukces BlackBerry. Po opanowaniu rynku przez smartfony, ludzie wydają się całkowicie usatysfakcjonowani możliwościami dotykowych ekranów i Android’a/iOS’a. Nadchodzący smartfon najprawdopodobniej wyjdzie właśnie z Androidem na pokładzie. Pytanie czy fizyczna klawiatura tym razem da radę podnieść markę na nogi? Na pewno bardzo wiele zależy od tego jak nowy produkt zostanie wyceniony. Na małe zainteresowanie smartfonami produkowanymi przez TCL znaczący wpływ miały właśnie ich niekorzystne ceny. Musimy liczyć na to, że po 4 latach z TCL, Kanadyjczycy uświadomili sobie, że nie są już drugim Apple’m w świecie telefonów i sama siła marka nie wystarczy by się utrzymać na rynku. Potrzebna im będzie konkurencyjność, bez odpowiednich cen, nie przyciągną zainteresowania do nieco zapomnianej marki.