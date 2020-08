Wiele osób, do pracy biurowej czy przeglądania internetu, jako komputer wybiera laptopy, często te jak najbardziej mobilne. Dzisiejsze modele są coraz lżejsze i mają mniejsze wymiary – pozwala to na komfortowe noszenie ich np. w plecaku. Na rynku obecnie wielu producentów stara się oferować hybrydy laptopa i tabletu.

Dziś zajmiemy się właśnie takim urządzeniem – do redakcji naszego bloga trafił Microsoft Surface Go 2 wraz z odpowiednimi akcesoriami. Jest to opcja dla osób preferujących połączenie komputera 2 w 1. Na łamach bloga jest już dostępna recenzja Surface Pro X – sprawdźmy zatem jak sprawuje się jego nieco tańsza wersja.

Surface Go 2

Zawartość pudełka i specyfikacja

Sprzęt dociera do użytkownika w białym pudełku, ozdobionym jedynie grafiką prezentującą jego wygląd. Do tabletu dołączany jest zasilacz 24 W z zamontowanym na stałe kablem, zakończonym magnetycznym wejściem do ładowania. Na plus należy także zaliczyć dodatkowy port USB-A na zasilaczu.

Do testów trafiła wersja z podstawowym procesorem Intel Pentium i w wersji pamięciowej 8/128 GB. Wydajność sprzętu zapowiada się zatem na poziomie podstawowym, odpowiednim do przeglądania internetu czy lekkich prac biurowych. Siłą tego sprzętu najpewniej okaże się bateria, która według producenta ma wytrzymywać do 10 godzin pracy. Test zapowiada się zatem na całkiem ciekawy.

Jakość wykonania i design

Surface Go 2 nie musi się wstydzić jakości wykonania. Tył wykonany został ze stopu magnezu i tworzy korpus dookoła obudowy. Front ochrania szkło dobrej jakości – jest to Corning Gorilla Glass 3.

Liczba portów w tym urządzeniu jest niewielka i wszystkie umieszczono na prawej krawędzi urządzenia – znajdziemy tutaj: jedno USB-C, jedno dedykowane złącze magnetyczne do ładowania, a także wejście słuchawkowe. Dodatkowo pod rozkładana podstawką znajdziemy slot na karty MicroSD. Przyciski do regulacji głośności czy włącznik umieszczono na górnej krawędzi, natomiast u dołu znajdziemy złącze magnetyczne, służące do podłączenia Surface Type Cover.

Sprzęt może przekonać do siebie klientów także designem. Tył jest matowy i lekko chropowaty, a minimalistyczna bryła została jedynie przyozdobiona błyszczącym logo producenta. Całość jest zatem elegancka i sprawia wrażenie dobrej jakości wykonania. Patrząc na przeznaczenie sprzętu cieszy niewielka waga – sprzęt waży niewiele ponad 540 gramów, co sprawia, że zabranie go ze sobą, np. w plecaku czy torbie, nie będzie przesadnie problematyczne.

Praktycznym rozwiązaniem z serii Surface jest rozkładana podstawka, która pozwala położyć sprzęt prawie poziomo. Zamyka się ją magnetycznie, a zawias jest na tyle solidny, że nie powoduje żadnego chybotania podczas pracy. Jest to zatem rozwiązanie solidne i nie trzeba się martwić o ten mechaniczny element.

Na plus należy także zaliczyć design frontu. Ramki dookoła wyświetlacza nie są przesadnie wąskie, lecz zostały znacząco odchudzone względem poprzednika, a dodatkowo są praktycznie równej grubości. Tablet sprawia zatem wrażenie nowoczesnego, a ekran wydaje się być większy.

Surface Go 2 został zatem wykonany z dobrych materiałów, a sam design jest elegancki i minimalistyczny, a zarazem nowoczesny. Zwracam jednak uwagę – ze względu na wygląd, najlepszym wyborem jest dokupienie dedykowanej Surface Type Cover, która pełni także rolę stylowego etui.

Wyświetlacz

Na froncie tabletu znajdziemy duży ekran o przekątnej 10,5 cala w rozdzielczości 1920 x 1280 px, która daje zagęszczenie na poziomie 220 pixeli na cal. Wyświetlacz nazwany został przez producenta PixelSense i posiada proporcje 3:2, które bardzo dobrze sprawdzą się do pracy czy przeglądania internetu. Minusem takich proporcji są ogromne pasy czarnej przestrzeni podczas oglądania filmów czy seriali.

Ekran urządzenia zaliczam po stronie plusów. Jest wystarczająco duży do pracy, a ostrość wyświetlanego obrazu jest na bardzo dobrym poziomie. Jakość wyświetlacza także stoi na wysokim poziomie – kolory są naturalnie odwzorowane, a czernie są całkiem niezłe. Tablet nie sprawi także problemów przy użytkowaniu w słońcu – jakość maksymalna jest całkiem wysoka.

W efekcie ekran urządzenia jest bardzo wygodny do pracy zarówno w domowym zaciszu jak i w biegu poza domem.

Bateria

Producent na swojej stornie niespecjalnie chwali się pojemnością baterii w urządzeniu. Bardziej istotnym jest w jego ocenie czas pracy na jednym ładowaniu – ma on wynosić nawet 10 godzin. Dla takiego wyniku należy jednak wybrać w ustawieniach baterii tryb stawiający na bardziej oszczędną i pracę przy mniejszej wydajności. Pytanie jednak, czy przy tak podstawowym procesorze zmniejszenie wydajności jest dobrym wyborem.

Przy moim trybie użytkowania, z jasnością wyświetlacza na maksymalnym poziomie i wyższej wydajności sprzęt dawał radę osiągnąć do 6-7 godzin pracy na jednym ładowaniu. Jest to zatem wynik odpowiedni i pozwoli przetrwać cały dzień, np. na uczelni, bez konieczności ładowania.

Zasilacz z zestawu ma natężenie 24 W i ładuje urządzenie za pomocą dedykowanego wtyku magnetycznego. Za pomocą własnego zasilacza można także ładować urządzenie przy użyciu portu USB-C. Prędkość ładowania nie jest oczywiście tak spektakularna jak w przypadku niektórych z dziejących smartfonów.

Bateria jest w tym sprzęcie dużym plusem i pozwoli na solidny dzień komfortowej pracy.

Aparat fotograficzny

Surface Go 2 posiada dwa aparaty fotograficzne, z przodu i z tyłu. Tylni ma rozdzielczość 8 Mpx, posiada autofocus i nagrywa wideo w rozdzielczości Full HD. W aplikacji do robienia zdjęć znajdziemy tryb do skanowania dokumentów. Ze względu na przeznaczenie sprzętu polecam używać aparatu tylko do takich celów – zapewne 90% jego użytkowników posiada o wiele lepszy aparat w swoim smartfonie i nim zrobi zdjęcia w bardziej wygodny sposób. Nie polecam zatem zabierać tabletu, np. na wakacje, w celu robienia dobrej jakości zdjęć.

Pochwały zbiera jednak frontowy obiektyw – ma on rozdzielczość 5 Mpx i pozwala na nagrywanie wideo w rozdzielczości Full HD. Jest to moduł o wiele lepszy niż w większości dzisiejszych laptopów. Dzięki rozdzielczości FHD pozwoli na rozmowę wideo, np. za pomocą Skype, w bardzo dobrej jakości.

Aparaty w Surface Go 2 są zatem odpowiednie do segmentu sprzętu. Frontowy moduł pozwoli na rozmowę wideo w dobrej jakości, natomiast tylni skutecznie zniechęci do robienia zdjęć tabletem.

Zabezpieczenia biometryczne

Dostęp do sprzętu, poza klasycznymi metodami typu hasło czy PIN, możemy zabezpieczyć za pomocą funkcji Windows Hello. Jest to skaner twarzy wykorzystujący frontowy aparat. Prędkość całego procesu jest bardzo dobra, skaner potrzebuje niewiele czasu na rozpoznanie użytkownika. Problem napotkają osoby noszące okulary – po skonfigurowaniu twarzy w okularach, sprzęt nie odblokuje się bez ich założenia i na odwrót podobnie. Jest to zatem ciekawa przypadłość, być może jedynie mojego egzemplarza.

Zabezpieczenie Windows Hello oceniam jednak pozytywnie.

Oprogramowanie

Największą wadą sprzętu w mojej opinii jest oprogramowanie – sprzęt pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10. System na dobre został spopularyzowany w dzisiejszych laptopach i komputerach – jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Można mu oczywiście wiele zarzucić – potrafi łapać przycinki nawet na bardzo wydajnych urządzeniach, których ceny potrafią przekraczać nawet 10000 złotych.

1



2



3



4



5



6



7



8



9



Tutaj jednak nieważne są emocje na temat systemu – niestety, jest on kierowany głównie do komputerów. System nie jest przystosowany do pracy z urządzeniem w formie tabletu – głównymi wadami są przede wszystkim braki przycisków, które ułatwiłyby sterowanie i używanie na codzień. Na tak dużym ekranie nie jest zbyt komfortowe szukanie niewielkich przycisków na rogach. Oczywiście przycinki są tutaj na porządku dziennym, także ze względu na mniej wydajny procesor.

Tutaj konkluzja jest jedna – jeżeli komuś zależy głównie na formie tabletu, Surface Go 2 nie jest dobrym wyborem zakupowym. Ze względu na system operacyjny, tylko po podłączeniu myszki użytkowanie można uznać za komfortowe.

Wydajność

Po stornie minusów należy także zaliczyć wydajność sprzętu. Surface Go 2 jest dostępny z dwoma procesorami i w kilku wersjach pamięciowych. Testowy egzemplarz posiada słabszy dwurdzeniowy Intel Pentium 4425Y, o maksymalnym pakowaniu 1,7 GHz. W testowej wersji znajdziemy 8 GB pamięci RAM DDR3 i 128 GB dysku SSD.

Testowany procesor jest piętą Achillesową tabletu, lecz zapewne ze względu na cenę wzbudzi największe zainteresowanie. Tablet pozwoli na komfortowa pracę jedynie przy niewiele wymagających zadaniach. Sprzęt nie radzi sobie np. z otwieraniem kilku kart na Chrome, w tym jednej z YouTube. Wydajność sprzętu jest jedynie podstawowa i nie zalecam, aby Surface w tej konfiguracji był głównym komputerem – jest to zakup nieopłacalny.

Wydajność tego modelu nie stoi na zbyt wysokim poziomie i pozwoli wykonywać jedynie niewiele wymagające zadania.

Dźwięk

Surface Go 2 wydaje się być bardzo dobrym sprzętem w aspekcie muzycznym. Na froncie znajdziemy stereofoniczne głośniki, które dzięki swojemu położeniu są trudne do zakrycia. Oba mają moc po 2 W i wspierają technologię Dolby Audio. Ich jakość zasługuje na spory plus – barwa jest przyjemna i czysta, słychać dobrze wysokie tony, a także basy są na dobrym poziomie. Głośność maksymalna także stoi na odpowiednim poziomie.

W efekcie głośniki w Surface bez problemu posłużą np. do oglądania filmów czy seriali.

Łączność

Tablet posiada moduł dwuzakresowy Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax). Obsługuje także łączność Bluetooth 5.0 . Dostępna jest także wersja, która obsługuje łączność LTE – wtedy konieczna jest osobna karta nanoSIM. Moduł LTE jest jednak dostępny z mocniejszym procesorem Intel Core M3.

Surface Go Type Cover

Najważniejszym z akcesoriów, jakie możemy dokupić do Surface Go 2, jest oczywiście klawiatura Surface Go Type Cover. Sprzęt podpinamy za pomocą złącza magnetycznego, umieszczonego u dołu tabletu. Proces połączenia jest bardzo szybki, a tablet reaguje na podpięcie momentalnie. Górną część klawiatury możemy także magnetycznie przyczepić, dzięki czemu będzie ona pochylona lekko do góry.

Z racji niewielkich rozmiarów tabletu, klawiatura nie posiada dodatkowego pola numerycznego. Doceniam jednak, że przyciski są odpowiedniej wielkości, a te ważniejsze, jak np. Shift czy Enter, są odpowiednio większe. Zmniejszone są jedynie strzałki górna i dolna, lecz to dość często spotykany zabieg.

Klawiaturę oceniam na duży plus. Przyciski mają odpowiedni klik, a przestrzenie pomiędzy przyciskami są niewielkie, co ułatwia szybkie pisanie. Dodatkowo, klawiatura jest praktycznie płaska, co poprawia komfort przy pisaniu dłuższych artykułów. Na bloga trafiło kilka tekstów, które zredagowałem z pomocą klawiatury Surface – pisanie było przyjemne i komfortowe. Przy pozycji pochylonej klawiatura może się lekko uginać pod naciskiem palca w górnej jej części. Atutem jest także trójstopniowe podświetlenie klawiszy, oraz praktyczne diody na przyciskach Capslock i Fn.

U dołu klawiatury umieszczono touchpad – został on pokryty szkłem i jest gładki, co poprawia komfort przy używaniu gestów. U dołu touchpad’a umieszczono dwa klasyczne przyciski, lecz ich klik jest dość twardy. Gładzik wspiera jednak gesty systemowe, co ułatwia poruszanie się po interfejsie, szczególnie po przesiadce z systemu MacOS, który na takich gestach bazuje.

Microsoft zadbał jednak, aby akcesorium sprawiało wrażenie obcowania z klasą premium. Zewnętrzna strona klawiatury, a także powierzchnie dookoła przycisków, zostały pokryte alcantarą. Jest to materiał przyjemny w dotyku, który sprawia bardzo pozytywne wrażenie i na pewno wygląda elegancko.

Klawiatura jest w zasadzie pokrywą dla tabletu Surface Go 2 – po zamknięciu staje się ona swego rodzaju etui i chroni wyświetlacz urządzenia. Tutaj swoje zadanie alcantara spełnia znakomicie – urządzenie wygląda bardzo dobrze, wręcz ekskluzywnie. Niestety, alcantara nie jest materiałem specjalnie odpornym na przetarcia czy zabrudzenia.

Całościowo zatem Surface Go Type Cover jest bardzo dobrym akcesorium, które bez wątpienia warto dokupić do tabletu. Dodatkowo, po zamknięciu, wraz z tabletem całość wygląda bardzo elegancko i sprawia wrażenie klasy premium.

Surface Mobile Mouse

Częstym dodatkiem do laptopa jest mysz komputerowa. Dedykowana mysz z serii Surface jest jednym z lepszych tego typu urządzeń. Waży ona 78 g, a zasilana jest przez dwie baterie AAA. Mysz łączy się z tabletem przy użyciu technologii Bluetooth – wspiera ona standard Bluetooth 4.2.

Urządzenie idealnie pasowało do mojej dłoni, a jego waga nie sprawiała problemów. Połączenie z tabletem jest szybkie i bezproblemowe. Przyciski umieszczone na myszy są standardowe – nie znajdziemy tutaj dodatkowych, znanych z myszy gamingowych. Klik przycisków jest bardzo przyjemny i potęguje wrażenie obcowania z dobrej jakości akcesorium.

Surface Mobile Mouse na oficjalnym sklepie producenta możemy kupić za 169 zł. Według mnie cena ta jest adekwatna do jakości, jaką otrzymujemy. Sprzęt jest wygodny w obsłudze i na pewno ułatwia poruszanie się po interfejsie.

Surface Pen

Mówiąc o formie tabletu 2 w 1, bardzo racjonalnym wydaje się zakup pióra do pisania na sprzęcie niczym długopisem. Microsoft przygotował dedykowany Surface Pen, który według mnie jest jak najbardziej wart zakupu.

Pióro waży około 20 gramów, a zasilane jest dość specyficzną baterią typu AAAA. Urządzenie posiada u góry dodatkowy przycisk, a także diodę LED. Końcówka pióra jest wymienialna i została wykonana z gumowego, miękkiego materiału.

Połączenie pióra z Surface Go 2 przebiega szybko i bezproblemowo, a działanie także oceniam na plus. Przyciskiem na górze obudowy domyślnie uruchamiamy aplikację Microsoft Whiteboard – pozwala ona na pełne wykorzystanie potencjału Pen’a, np. w celu robienia notatek czy rysunków. Aplikacja posiada bardzo praktyczne rozwiązania, takie jak linijka, lecz zabrakło jej szerszej palety kolorów pióra. Aplikacja jednak nada się w zupełności do robienia odręcznych notatek czy rysunków.

Pióro Surface Pen, według zapewnień producenta, rozpoznaje ponad 4000 poziomów nacisków. Pisanie i rysowanie za pomocą akcesorium jest bardzo wygodne, a rozpoznawanie siły nacisku działa dość precyzyjnie. Dla mnie, jako osoby leworęcznej, pisanie po tablecie także nie sprawiało większych problemów.

W efekcie, Surface Pen jest urządzeniem wartym dokupienia. Poszerza on możliwości samego tabletu i pozwala zamienić go w elektroniczny notatnik. Cena Surface Pen wynosi obecnie 499 zł.

Podsumowanie

Surface Go 2 to ciekawa propozycja połączenia funkcjonalności tabletu i laptopa. Spojrzeć na nią trzeba jednak z dwóch perspektyw. Jeżeli ktoś chciałby kupić jedynie tablet Surface moim zdaniem mija się to z celem, głównie ze względu na system operacyjny – Windows 10 nie jest przystosowany pod obsługę w formie tabletu. Tutaj polecam wybór konkurencji z Android’em czy iPad OS’em.

Aby zakup Surface Go 2 miał jakikolwiek sens, należy doposażyć tablet w dedykowane akcesoria, co zmusza do wydania dodatkowych pieniędzy. Obowiązkowa w zakupie jest, według mnie, klawiatura Surface Type Cover – jest ona przyjemna w pisaniu, posiada klasyczny gładzik, a także posłuży jako elegancki etui. Dodatkowe akcesoria, m. in. wyżej wymienione Surface Pen czy Surface Mobile Mouse, są jedynie dodatkami, które każdy sam musi zdecydować czy okażą się koniecznymi.

Ile zatem przyjdzie nam zapłacić za taki sprzęt? Chcąc zakupić testowany tablet należy przygotować budżet w wysokości 2699 zł, natomiast wraz ze wszystkimi recenzowanymi dodatkami kwota ta urośnie do 3966 zł. Patrząc na cenę sprzętu czy akcesoriów nie mogę tego zakupu uznać za opłacalny – procesor w tańszej wersji wyposażenia pasuje do urządzenia tańszego przynajmniej o połowę.

Podsumowując zatem, Surface Go 2 to dobry wybór przede wszystkim jako dodatek do komputera – sprzęt dobrze sprawdzi się np. w celu tworzenia notatek, pokazywania prezentacji czy dokumentów itp. Tutaj za zakupem przeważa lekka forma, która sprawdzi się dla osób pracujących „w biegu”, poza domem. Nie polecam jednak tego urządzenia dla osób szukających po prostu komputera do pracy – Surface Go 2 oferuje zbyt niską wydajność, a zliczając budżet potrzebny na zakup tabletu i akcesoriów dojdziemy do wniosku, że w tej cenie kupimy o wiele mocniejszy klasyczny laptop.

A co Wy sądzicie o Surface Go 2? Czy, według Was, taka forma tabletu 2 w 1 jest dobrym rozwiązaniem na rynku? Zapraszam Was do pozostawienia opinii w komentarzu. Dziękuję za lekturę recenzji, do zobaczenia!